В воскресенье города будут со светом: введут ли где-то отключения 26 февраля
Россия нанесла значительный ущерб украинской энергосистеме ракетными ударами и дронами-камикадзе. Хотя последствия атак колоссальные, однако энергетики и силы ПВО не дали врагу погрузить украинцев во тьму.
Какая ситуация с электроэнергией сегодня, 26 февраля, читайте на 24 Канал.
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Что со светом в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях
Какая ситуация с электроэнергией в столице, а также в Киевской, Одесской и Днепропетровской области, рассказали в ДТЭК. По информации энергетической компании, свет потребителям перечисленных регионов в этот день не будут отключать.
Впрочем, обесточивание по графику из-за сетевых ограничений продолжаются в Одессе и Одесском районе. Также в результате повреждений сетей могут быть отключения по графику в некоторых энергоузлах.
Как правильно пользоваться свечами / Инфографика 24 Канала
Электроэнергия в Хмельницком
В домах жителей Хмельницкой области в воскресенье весь день будет электроэнергия. Укрэнерго не лимитирует величину нагрузки, поэтому почасовых отключений не будет.
Однако не следует включать все энергоемкие приборы в сеть одновременно. Это может привести к локальным авариям и аварийным отключениям.
Почему у соседа есть свет, а у меня нет / Инфографика 24 Канала
Свет в Ивано-Франковске
Глава Ивано-Франковской ОВА порадовала хорошей новостью от украинских энергетиков – свет будет в домах прикарпатцев в неограниченном количестве. В то же время она подчеркнула, что электроприборы необходимо использовать по очереди.
Планируем пройти завтрашний день без ограничений электроснабжения. "Безлимит" мощности для нашей области позволяет не применять графики плановых отключений,
– отметила Онищук.
Сумы и Винница будут со светом
Ситуация в украинской энергосистеме стабилизировалась. Энергетики приложили колоссальные усилия, чтобы вернуть свет в дома украинцев.
Благодаря этому в Сумской и Винницкой областях сегодня также пройдет без стабилизационных отключений. Об этом отметили местные облэнерго.
Как разумно пользоваться электроприборами / Инфографика 24 Канала
Будет ли свет на Волыни
В ЧАО "Волыньоблэнерго" заверили, что в воскресенье, 26 февраля, не планируется никаких ограничений в поставках света. Укрэнерго не установило лимиты потребления на этот день, поэтому волыняне могут пользоваться светом тогда, когда пожелают.
Графики почасового отключения электроэнергии могут быть применены только в случае смены НЭК "Укрэнерго" лимитов мощности на Волынь в определенные часы в течение дня с целью сбалансирования объединенной энергосистемы Украины, чтобы не допустить аварий на оборудовании,
– отметили в энергетической компании.
Сколько электроэнергии требуется различным приборам / Инфографика 24 Канала
Отключения в Черновцах
Все группы потребителей будут со светом в воскресенье. Такую приятную новость констатировали на странице АО "Черновцыоблэнерго". Впрочем, в компании попросили в часы пиковой нагрузки на энергосистему, а именно: 09:00 – 11:00 и 18:00 – 20:00, экономно потреблять электроэнергию.