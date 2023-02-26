В воскресенье города будут со светом: введут ли где-то отключения 26 февраля

Россия нанесла значительный ущерб украинской энергосистеме ракетными ударами и дронами-камикадзе. Хотя последствия атак колоссальные, однако энергетики и силы ПВО не дали врагу погрузить украинцев во тьму.

Какая ситуация с электроэнергией сегодня, 26 февраля, читайте на 24 Канал.

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Что со светом в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях

Какая ситуация с электроэнергией в столице, а также в Киевской, Одесской и Днепропетровской области, рассказали в ДТЭК. По информации энергетической компании, свет потребителям перечисленных регионов в этот день не будут отключать.

Впрочем, обесточивание по графику из-за сетевых ограничений продолжаются в Одессе и Одесском районе. Также в результате повреждений сетей могут быть отключения по графику в некоторых энергоузлах.



Как правильно пользоваться свечами / Инфографика 24 Канала

Электроэнергия в Хмельницком

В домах жителей Хмельницкой области в воскресенье весь день будет электроэнергия. Укрэнерго не лимитирует величину нагрузки, поэтому почасовых отключений не будет.

Однако не следует включать все энергоемкие приборы в сеть одновременно. Это может привести к локальным авариям и аварийным отключениям.



Почему у соседа есть свет, а у меня нет / Инфографика 24 Канала

Свет в Ивано-Франковске

Глава Ивано-Франковской ОВА порадовала хорошей новостью от украинских энергетиков – свет будет в домах прикарпатцев в неограниченном количестве. В то же время она подчеркнула, что электроприборы необходимо использовать по очереди.

Планируем пройти завтрашний день без ограничений электроснабжения. "Безлимит" мощности для нашей области позволяет не применять графики плановых отключений,

– отметила Онищук.

Сумы и Винница будут со светом

Ситуация в украинской энергосистеме стабилизировалась. Энергетики приложили колоссальные усилия, чтобы вернуть свет в дома украинцев.

Благодаря этому в Сумской и Винницкой областях сегодня также пройдет без стабилизационных отключений. Об этом отметили местные облэнерго.



Как разумно пользоваться электроприборами / Инфографика 24 Канала

Будет ли свет на Волыни

В ЧАО "Волыньоблэнерго" заверили, что в воскресенье, 26 февраля, не планируется никаких ограничений в поставках света. Укрэнерго не установило лимиты потребления на этот день, поэтому волыняне могут пользоваться светом тогда, когда пожелают.

Графики почасового отключения электроэнергии могут быть применены только в случае смены НЭК "Укрэнерго" лимитов мощности на Волынь в определенные часы в течение дня с целью сбалансирования объединенной энергосистемы Украины, чтобы не допустить аварий на оборудовании,

– отметили в энергетической компании.



Сколько электроэнергии требуется различным приборам / Инфографика 24 Канала

Отключения в Черновцах

Все группы потребителей будут со светом в воскресенье. Такую приятную новость констатировали на странице АО "Черновцыоблэнерго". Впрочем, в компании попросили в часы пиковой нагрузки на энергосистему, а именно: 09:00 – 11:00 и 18:00 – 20:00, экономно потреблять электроэнергию.