В ближайшие дни отключения света станут длиннее, потому что один из энергоблоков АЭС выведут в ремонт
13 июня 2024, 14:41Читати новину українською
Ситуация в украинской энергосистеме остается сложной. Сообщают, что в ближайшее время отключения света могут стать длиннее.
В Энергоатоме сообщили, что в ближайшие дни отключения света станут длиннее. Это связано с тем, что один из энергоблоков-тысячников АЭС выведут в ремонт.
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Для чего проводят ремонтные работы
Ремонтные работы проводят для того, чтобы АЭС полноценно работали с началом отопительного сезона.