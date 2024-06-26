Почему отключения света в Украине стали более длительными: ответ Минэнерго

В Украине стали более длительными отключения света. В Минэнерго объяснили, что на это есть ряд причин. В частности, на ограничения повлиял массированный обстрел объектов энергетики несколько дней назад.

Об этом рассказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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"Были атакованы объекты системы передачи электроэнергии. Это, свою очередь, тоже повлияло на общую ситуацию. К сожалению, сегодня сохраняется дефицит", – отметила представительница Министерства энергетики.

Она также пояснила, что сейчас продолжается ремонтная кампания. Речь о техническом обслуживании генерирующих мощностей, которые нужно подготовить к работе в осенне-зимний период.

Гринчук отметила, что это необходимость, чтобы сделать зимний период комфортным. Мол, сейчас отключения менее ощутимы для украинцев. Поэтому, энергетики могут максимального восстановить энергосистему после атак.

"Мы должны понимать, что в холодный период может быть гораздо хуже. Ситуация станет лучше, когда завершим все технические работы, техническое обслуживание. В частности, на атомных станциях, потому что атомная генерация обеспечивает более половины наших потребностей", – объяснила Светлана Гринчук.

В то же время представитель министерства прогнозирует, что уже в ближайшее время ситуация улучшится при условии, если не будет новых обстрелов.