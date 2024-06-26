Причина тривалих відключень – обстріли
Про це розповіла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в етері телемарафону, інформує 24 Канал. За її словами, наразі енергетики докладають усіх зусиль, аби відновити енергосистему.
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Були атаковані об'єкти системи передачі електроенергії. Це, свою чергою, теж вплинуло на загальну ситуацію. На жаль, сьогодні зберігається дефіцит,
– зазначила представниця Міністерства енергетики.
Тривають ремонтні роботи
Вона також пояснила, що наразі триває ремонтна кампанія. Мова про технічне обслуговування генерувальних потужностей, які слід підготувати до роботи в осінньо-зимовий період.
Гринчук наголосила, що це необхідність, аби зробити зимовий період комфортнішим. Мовляв, зараз відключення є менш відчутними для українців. Відтак, енергетики можуть максимального відновити енергосистему після атак.
"Ми повинні розуміти, що в холодний період може бути набагато гірше. Ситуація стане кращою, коли завершимо всі технічні роботи, технічне обслуговування. Зокрема, на атомних станціях, бо атомна генерація забезпечує більше половини наших потреб", – пояснила Світлана Гринчук.
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Коли ситуація покращиться
Водночас редставниця міністерства прогнозує, що вже найближчим часом ситуація покращиться за умови, якщо не буде нових обстрілів.