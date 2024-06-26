Причина тривалих відключень – обстріли

Про це розповіла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в етері телемарафону, інформує 24 Канал. За її словами, наразі енергетики докладають усіх зусиль, аби відновити енергосистему.

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Були атаковані об'єкти системи передачі електроенергії. Це, свою чергою, теж вплинуло на загальну ситуацію. На жаль, сьогодні зберігається дефіцит,

– зазначила представниця Міністерства енергетики.

Тривають ремонтні роботи

Вона також пояснила, що наразі триває ремонтна кампанія. Мова про технічне обслуговування генерувальних потужностей, які слід підготувати до роботи в осінньо-зимовий період.

Гринчук наголосила, що це необхідність, аби зробити зимовий період комфортнішим. Мовляв, зараз відключення є менш відчутними для українців. Відтак, енергетики можуть максимального відновити енергосистему після атак.

"Ми повинні розуміти, що в холодний період може бути набагато гірше. Ситуація стане кращою, коли завершимо всі технічні роботи, технічне обслуговування. Зокрема, на атомних станціях, бо атомна генерація забезпечує більше половини наших потреб", – пояснила Світлана Гринчук.

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Коли ситуація покращиться

Водночас редставниця міністерства прогнозує, що вже найближчим часом ситуація покращиться за умови, якщо не буде нових обстрілів.

Довідково. 22 червня російські військові вкотре вдарили по енергооб'єктах. Під ударом ворога опинились енергетичні об'єкти у Львівській і Запорізькій областях.