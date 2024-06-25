У Черкасах графіки відключень діляться на шість рівних черг. Це може бути як дистанційних формат, так і з обов'язковим виїздом на місце.

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Як відбувається перемикання черг

Як розповіли у "Черкасиобленерго", перемикання черг здійснюється безпосередньо диспетчером у диспетчерському пункті та у розподільчих пунктах оперативно-виїзною бригадою.

За допомогою дистанційного управління на комп’ютері телемеханіки диспетчер перемикає лінії 10кВ. Також за командою диспетчера Товариства вручну оперативно виїзна бригада здійснює перемикання там, де немає дистанційного управління, тобто безпосередньо на розподільчих пунктах. Вимикають кнопку, або важіль і таким чином лінія вмикається або вимикається,

– пояснює головний інженер

Проте крім перемикання лінії виїздні бригади займаються й іншими справами. Наприклад, це ремонт ліній чи усунення аварійних ситуацій. Тому робота відбувається швидко, щоб все встигнути та вкластися у відведений час відповідно до графіків погодинних відключень

Як перемикають черги при відключеннях: дивіться відео

Зазначимо, що у Міненерго нещодавно повідомили, що восени ситуація з енергосистемою в Україні може покращитися. Проте, як вказала заступниця міністра енергетики, це можливо лише у випадку, якщо не буде нових пошкоджень. Наразі багато потужностей проходять технічне обслуговування, ремонт, відновлення – їх мають закінчити у літній період.