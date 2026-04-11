Омельченко назвал действенные способы, как Украине избежать отключений света

Украина уже сейчас входит в подготовку к следующей зиме, потому что риски для энергосистемы никуда не исчезли. Крупные электростанции остаются уязвимыми, а любой дефицит в пиковые моменты снова возвращает тему возможных отключений.

Эксперт по энергетике Владимир Омельченко в эфире 24 Канала объяснил, что избежать новых проблем можно не только за счет ремонта поврежденных объектов. Он назвал несколько решений, которые должны сделать систему более устойчивой и уменьшить риск отключений зимой.

Почему в Украине снова вернулись отключения света?

Омельченко отметил, что нынешние отключения показали проблему, о которой надо говорить еще до начала следующей зимы. Часть нагрузки система потеряла из-за облачной погоды, потому что солнечные электростанции дают меньше мощности.

Вниманию! В Украине снова вернули графики отключений не только из-за последствий российских ударов, но и из-за текущего дефицита электроэнергии. Эксперты объясняют это сразу несколькими факторами: облачной погодой, из-за которой упала генерация солнечных электростанций, ограничением импорта электроэнергии и снижением цен на рынке решением НКРЕКП. Из-за этого часть газовой генерации перестала работать безубыточно, а в энергосистеме возник искусственно углубленный дефицит.

Но главный удар, по его словам, нанесло решение НКРЭКУ снизить прайскепы с 1 апреля.

В результате этого остановилось значительное количество газопоршневой, вообще газовой когенерации. Кроме того, резко ограничился импорт электрической энергии. И мы из-за этого, в основном из-за регуляторного решения, перешли к графикам отключений, которых не было,

– подчеркнул Омельченко.

Именно после этого Украина снова вернулась к почасовым графикам, которых еще в марте не было. Поэтому проблему он видит не только в атаках России или погоде, но и в решениях, которые в чувствительный момент ослабляют генерацию вместо того, чтобы ее поддержать.

Как избежать отключений света зимой?

Крупные тепловые электростанции и теплоэлектроцентрали остаются очень уязвимыми. Значительная часть такой генерации уже разрушена, а прикрыть крупные объекты при дефиците ПВО крайне трудно. Поэтому устойчивость системы надо строить иначе – через распределенную генерацию, которую сложнее поразить и проще защитить.

Для того, чтобы система была более энергетически устойчивой, нужно действительно сделать распределенную генерацию, которую гораздо труднее поражать, потому что ее больше по количеству, ее легче защитить,

– подчеркнул Омельченко.

Прежде всего речь идет о когенерационные установки, модульные котельные и меньшие мощности, которые можно быстрее запускать на местах. План на 1,5 гигаватта до конца года он оценивает сдержанно, но даже частичное выполнение уже даст системе ощутимую поддержку.

Даже если он будет выполнен на 60 – 70%, это уже будет большая помощь нашей энергосистеме,

– сказал он.

Отдельно Омельченко говорит и о биогазе. Украина имеет для этого сильную аграрную базу, а такой ресурс не зависит от мировых цен на газ так, как импортное топливо. Поэтому развитие биоэнергетики тоже может дать системе дополнительную устойчивость и помочь пройти зиму спокойнее.

