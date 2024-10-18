В Офисе Президента рассказали, откроют ли аэропорт в Ужгороде

Ранее руководитель Офиса Президента Андрей Ермак упоминал об открытии одного из аэропортов в Украине. Вероятно, речь шла о самом отдаленном аэропорту в Ужгороде, но сейчас этот вопрос на паузе.

Пока там планируют создать европейский хаб авиаобеспечения гражданской защиты. Об этом в интервью изданию LB.ua рассказал заместитель главы Офиса Президента Виктор Микита.

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Поездом – выгоднее

В аэропорту "Ужгород" есть общая полоса со Словакией. Сейчас аэропорт передали Министерству внутренних дел.

Других аэропортов в городе нет.

На территории Закарпатья есть старый военный, который уничтожен. Другие перепроданы с кучей уголовных производств, поэтому ни, больше нет,

– рассказал Виктор Микита.

Аэропорт в Ужгороде, по его словам, может обеспечить только чартерные общественные рейсы.

"Политика МВД это позволяет. ГСЧС – это гражданская авиация, не военная. Военных самолетов там не может быть, логистика неудачная в целом", – добавил он.

Также Никита отметил, что проблемным является расстояние: от Киева до Закарпатья – 800 километров, а от Харькова – еще больше. Учитывая это, иногда удобнее воспользоваться железной дорогой, чтобы добраться до польского аэропорта.

"Надо сделать дорогу, улучшить железнодорожное сообщение", – подытожил заместитель председателя Офиса Президента.