Откроют ли украинские McDonald's в августе: что говорят в компании
Источник:OBOZREVATEL
Популярная сеть фаст-фудов McDonald's не планирует возобновлять работу в украинских городах в августе. У компании есть планы возобновить работу в отдельных регионах, но конкретного решения об открытии нет.
В McDonald's постоянно оценивают ситуацию в Украине
Алеся Муджири, руководитель отдела по связям с общественностью в McDonald's, опровергла информацию, что сеть возобновит работу в Украине уже в августе. Она заявила, что эта информация неправдивая.
Кстати Во "Вкусно и точка", который заменил McDonald's, продают заплесневевшие булочки и испорченные соусы
По ее словам, в McDonald's постоянно оценивают ситуацию и действительно хотят возобновить работу в некоторых областях. Но, как подчеркнула Алеся Муджири, из-за сложившейся ситуации компания не может озвучивать конкретные планы.
Следите за обновлениями, как только у нас появятся планы, мы их не будем скрывать. Но сейчас планов открывать рестораны в августе нет, впрочем, у нас есть амбиции возобновить работу в будущем,
– объяснила она.
Что известно об открытии McDonald's в Украине
- Американская компания McDonald's решила приостановить работу в Украине, пока будут продолжаться боевые действия. Сеть в Украине насчитывает более 110 заведений.
- В июне появилась информация, что МИД Украины убеждает McDonald's возобновить работу. В МИД Украины считают, что рестораны вполне могут возобновить свою работу.
- После этого CEO офиса McDonald's в Украине Юлия Бадритдинова рассказала, что сеть готовится возобновить рабочий процесс и открыть заведения. По словам Бадритдиновой, компания проверяет, есть ли вблизи ресторанов бомбоубежища.
- О подготовке к открытию McDonald's в Украине сообщала руководитель одного из киевских ресторанов на условиях анонимности.