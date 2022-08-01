Откроют ли украинские McDonald's в августе: что говорят в компании

Популярная сеть фаст-фудов McDonald's не планирует возобновлять работу в украинских городах в августе. У компании есть планы возобновить работу в отдельных регионах, но конкретного решения об открытии нет.

В McDonald's постоянно оценивают ситуацию в Украине

Алеся Муджири, руководитель отдела по связям с общественностью в McDonald's, опровергла информацию, что сеть возобновит работу в Украине уже в августе. Она заявила, что эта информация неправдивая.

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По ее словам, в McDonald's постоянно оценивают ситуацию и действительно хотят возобновить работу в некоторых областях. Но, как подчеркнула Алеся Муджири, из-за сложившейся ситуации компания не может озвучивать конкретные планы.

Следите за обновлениями, как только у нас появятся планы, мы их не будем скрывать. Но сейчас планов открывать рестораны в августе нет, впрочем, у нас есть амбиции возобновить работу в будущем,

– объяснила она.

Что известно об открытии McDonald's в Украине