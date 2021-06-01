Об этом в интервью рассказал белорусский оппозиционер Павел Латушко. Также он объяснил, кто может стать следующим белорусским президентом, рассказал о санкциях против диктатора и влиянии России на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

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О новых протестах

Белорусская оппозиция заявила, что на улицы снова массово должны выйти противники режима Лукашенко, которые на этот раз уже готовы к действиям. Как будет работать координация этих протестов и что означает "готовность к действиям"?

Действительно, сегодня (31 мая – 24 канал) мы вышли с совместной инициативой: Офис Светланы Тихановской и Народное антикризисное управление. Эту инициативу подготовил и будет координировать ситуационно-аналитический центр BYPOL, известный для многих.

План "Победа" предполагает включение в активную потенциальную протестную группу максимального количества белорусов. Группой это даже назвать нельзя, это – достаточно большая часть белорусского общества.

Мы обращаемся и к представителям государственного аппарата, силовым ведомствам, министерству обороны, министерству внутренних дел, прокуратуре, следственному комитету и просто к гражданам нашей страны. Независимо от статуса, профессии или занятия.

Справка: В первой части интервью Латушко объяснял, что всем, кому не все равно на страну, будут предлагать вступать в инициативу анонимно. В определенный момент ее мобилизуют для того, чтобы выразить своими действиями недовольство оккупационным режимом в Беларуси. Латушко называет последние события именно "оккупацией современной Беларуси во главе с Лукашенко".

Вам не кажется, что этот мирный формат показал свою недееспособность?

Вы пытаетесь меня завести к тезисам, которые не задекларированы рамками закона. Я не хочу этого делать ни в коем случае. Еще раз подчеркиваю, что это – мирная инициатива, и никаких незаконных действий мы не предусматриваем. Мы исходим из общей декларации прав человека ООН, которая предусматривает право на мирное восстание народа, если нарушаются его права.

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Моя уверенность состоит в том, что если сегодня в Минске провести акцию как в прошлом году (август 2020 года – 24 канал) – режим падет. От страха просто разбежится часть силовиков. Это будет триггерная, кризисная ситуация у самого Лукашенко и его ближайшего окружения. Все устали от того, что он делает все эти месяцы. Абсурд перешел уже все границы.

Возможно, вы знаете политиков, которые еще остались работать с Лукашенко, но не совсем с ним согласны. Есть ли такие люди и могут ли они подорвать систему изнутри в критический момент, когда на улицы выйдет большое количество белорусов?

Для меня это вопрос не новый, я его постоянно слышу. Я бы не хотел превратиться в того, кто говорит об этом, но ничего не происходит. Мы исходим из того, что можно сделать, поэтому у нас с честными людьми инициатива – сотрудничать с Народным антикризисным управлением. Оно также ведет штаб Тихановской.

Очень четкие алгоритмы контактов с государственными чиновниками, которые сегодня еще находятся у власти. Эти контакты очень широкие, они составляют очень серьезную угрозу для власти узурпатора.

Мы проводили инициативу "Диалог с народом" и продолжаем ее. В рамках этой инициативы, как минимум 1 700 человек государственного аппарата задекларировали готовность публично заявить о желании отставки Лукашенко. Если мы говорим о непубличном уровне контакта, то я уверен, что примерно 80% чиновников не воспринимают ту ситуацию, которая сложилась в Беларуси. Здесь потенциал очень высок.



Оппозиционер Тихановская общается с чиновниками Беларуси / Фото ЕРА

Мы абсолютно открыты для здорового общения с чиновниками Беларуси для того, чтобы они выполнили свой долг в интересах белорусского народа, а не диктатора. Эту работу мы продолжим не только через декларации, но и через системные контакты с различными министерствами, ведомствами и конкретными чиновниками.

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Круг общения у меня достаточно большой сохраняется. Это также странный фактор. Люди, которые имеют должности, на которые назначил лично Лукашенко, продолжают со мной общаться. Это внушает доверие, что таких людей гораздо больше.

То есть даже внутри системы уверенности в непоколебимости режима нет?

Нету, абсолютно.

Смотрите полное интервью с Павлом Латушко на 24 канале:

О встрече Путина и Лукашенко

Надо признать, что у Лукашенко тоже есть поддержка. Вот 29 мая состоялась уже 3 встреча Путина и Лукашенко за 2021 год. Как вы можете прокомментировать эту встречу и что, по вашему мнению, осталось за кадром?

Конечно, очень легко спекулировать, я бы не хотел этого. Я опираюсь на факты и ту информацию, которой владею, давая комментарии.

Внешне Лукашенко выглядел униженным со стороны Путина. Как дипломат, имея 25-летний опыт работы, я видел, что была дипломатия жестов. Жестами и словами, которые использовал Путин в отношении Лукашенко, он его просто унижал.

Это было на грани издевательства, когда он ему настойчиво предлагал искупаться. Это было очень комично. Как мы видим, Лукашенко все же решил искупаться в Черном море при 16 градусах тепла.

Это повторение комизма: Путин сказал лезть в холодную воду – вот он и полез. Это еще раз унижает его в глазах и российского сообщества, и белорусов – те увидели, какой статус у Лукашенко в глазах Путина.

Как экс-пресс-секретарь МИД я прекрасно знаю такую ​​формулу, когда заявляют для прессы одно, а на самом деле все по-другому. Я не думаю, что они обсуждали социально-культурную тематику взаимодействия. Об этом речь не шла.

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В общем, оценивая политику России в отношении Лукашенко, я говорил неоднократно, что Лавров, как глава внешнеполитического ведомства проводит политику Кремля, осуществляя стратегическую ошибку.

Во-первых, подрыв доверия белорусов к Кремлю состоялся впервые, когда Москва не осудила репрессии и массовые задержания в Беларуси.

Во-вторых, когда началось обсуждение дорожных карт, о содержании которых до сих пор не знает никто. Известно лишь, что была 31 карта, а теперь – 27. Что в них содержится – общество не знает.

Подрывом доверия был и тот факт, что после встречи никогда не проводят пресс-конференции. Никогда не рассказывают людям, о чем они говорили. Все это выглядит как тайные секретные переговоры за спиной у белорусов и, конечно, россиян, если это для них важно.

На сегодня это стратегическая ошибка Кремля. Уровень доверия в белорусском обществе к руководству России падает – тает на глазах. Когда Россия могла бы использовать ситуацию еще в 2020 году и сказать, чтобы Лукашенко прекратил незаконно выполнять функции президента – она ​​бы получила очень большие дивиденды.

Сейчас такие возможности Кремля сокращаются с каждым днем ​​и каждой подобной встречей, которая происходит. Это приведет к фиаско политики России на белорусском направлении. Белорусы не злопамятные, но они этого не забудут, ведь в критический момент для страны происходит такое. Если еще и эти дорожные карты у нас заберут часть суверенитета – это вызовет волну протестов.

Об участии России

Насколько Лукашенко самостоятелен и контролирует ситуацию в стране? Или это уже делает Кремль?

Безусловно, самостоятельность он показывает, но она не такая, какой была еще несколько лет назад. Понятно, что кулуарные переговоры для этого и идут, чтобы достичь максимума, чего хотел Кремль. Его влияние в переговорах, конечно, имеет вид "упросить Россию дать денег" разными хитростями, способами и неправдами для того, чтобы увеличить срок своего пребывания у власти.

Главная проблема – это не только протестный потенциал белорусов. Это – колоссальные экономические проблемы, которые уже есть в Беларуси, и они будут только расти, несмотря на экономические санкции со стороны США и ЕС. Здесь Лукашенко пытается с Путиным играть ультиматумами и ставить все на карту, как раньше, однако у него значительно уменьшился потенциал проводить такую ​​политику.

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В то же время он не хочет отказываться от должности президента. Поэтому здесь идет тяжелая игра. Я думаю, предметом могла быть и встреча Байдена с Путиным. Для Лукашенко очень важно зарезервировать для себя какие-то границы, на которые мог бы пойти в переговорах Путин касательно ситуации в Беларуси.

В августе – сентябре 2020 года отдельные представители белорусской оппозиции заявляли о том, что они рады приветствовать Владимира Путина как медиатора между оппозицией и Лукашенко. Мол, такой посредник, который поможет решить проблему. Сегодня вы готовы обсуждать с Кремлем будущее Беларуси?

Сегодня эту тему с Кремлем уже обсуждают США. Я не думаю, что в Москве что-то изменилось, чтобы они это обсуждали с демократической оппозицией. Поэтому и не стоит у нас такой вопрос или предложение.

Наш подход такой: мы будем наращивать давление на режим во все доступные способы, используя внутренний потенциал, контакты и понимание со стороны европейских структур и США. Мы используем кодексы этики крупных компаний – они отказываются сотрудничать с режимом Лукашенко.

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Мы выполняем внутреннее экономическое давление, отказываясь от белорусских рублей и покупаем валюту. Многие международные организации, например Европейский вещательный союз, прекращают сотрудничать с Белорусской государственной телерадиокомпанией, ведь она фактически показывает пытки белорусов, что является соучастием.

Мы говорим также о Славянском базаре, от которого отказалась Украина, чемпионате мира по хоккею, чемпионате Европы по велоспорту – все это наш инструментарий. Доступный, действенный.

Однако, это маленькие кирпичики для общей победы. Из этих кирпичиков мы составляем протестную волну. Этот потенциал мы будем использовать.

Говорить о том, что Россия в критический момент введет войска на территорию Беларуси? Украина скажет, что мы находимся в иллюзии, но, по-моему, это был бы большой внутренне-политический триггер для россиян, если бы вооруженные силы подавляли протесты в Беларуси. Когда российский солдат будет против белоруса – это перейдет уже все границы.

Украина тоже в 2014 году думала, что этого не произойдет.

Да, я понимаю, но все же, мне кажется, что это – нереально. Но проблема еще в том, в частности, что для России Лукашенко абсолютно тактический актив. Я убежден, что Кремль понимает, что делать инвестиции в него нет смысла. Поэтому не предоставляются серьезные ресурсы.

Министерство финансов России научилось на опыте Украины, когда Виктор Янукович получил 3 миллиарда кредита за то, что отказался от ассоциации с Евросоюзом. Россия сейчас не может вернуть эти деньги.



Кремль боится повторения истории с Януковичем / Фото ТАСС

Поэтому заметьте, как эта помощь по-немногу выделяется Лукашенко. Чтобы просто в критическом положении его поддерживать, чтобы ни в коем случае не дать уверенности ему в стабильности финансово-экономической ситуации. Долги же просто колоссальные, в частности, внутренние. Компании-гиганты фактически стали банкротами.

Поэтому они используют такой инструментарий, держа Лукашенко "на коротком поводке". Я думаю, что Кремль сейчас активно работает над сценарием "кто вместо" (Лукашенко – 24 канал). Это проблема, которая осталась с 2020 года. Несмотря на то, что говорят Путин и Лукашенко, а они могут говорить все, что угодно, такая задача поставлена ​​перед всеми российскими спецслужбами.

О Викторе Бабарико

По вашему мнению, кто может быть вместо Лукашенко?

Для того, чтобы Виктор Бабарико стал кандидатом в президенты, Лукашенко должен его освободить (из тюрьмы – 24 канал). Если Бабарико выйдет на свободу и выйдет (на протест – 24 канал) в центре Минска – люди выйдут, очень массово. А это уже критично для Лукашенко и для Кремля.



Лукашенко лишился конкурента на выборах / Фото The Village

Могу предположить, что Кремль должен бороться за Виктора Бабарико, это было бы логично. Потому что он был главой крупнейшего белорусского банка, принадлежавшего российской государственной корпорации. Почему они до сих пор не решили этот вопрос – вопрос к Кремлю.

По моему мнению, этот вариант (президентства Бабарико – 24 канал) был бы понятным, потому что он был тем двигателем, который вывел людей к активному желанию не соглашаться публично с намерениями Лукашенко. Он стал тем, кто зарядил эту волну и дал ей импульс. Да, он уже почти год в тюрьме. Он был бы подходящей кандидатурой.

Справка: Виктор Бабарико планировал баллотироваться на президентских выборах в Беларуси 9 августа 2020 года. Однако его взяли под стражу сразу после старта избирательной кампании.

О поддержке Евросоюза

Евросоюз предложил Беларуси более 3 миллиардов евро в случае, если страна встанет на путь демократических преобразований. Однако министр иностранных дел Беларуси заявил, что этих денег мало, чтобы государство начало меняться. По вашему мнению, это заявление можно воспринимать как торг с Западом?

Это предложение было озвучено в сентябре 2021 года. Тогда начала формироваться идея плана Маршалла, помощи для новой демократической Беларуси. Очень важно, что Европейская комиссия опубликовала этот документ и проинформировала лидеров белорусской демократической оппозиции о том, что есть такой план. Он принят и будет готов к реализации, фактически с первого момента, когда Беларусь станет на демократический путь.

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Лукашенко ездит постоянно к Путину и выторговывает, просит на коленях "дайте мне милостыню, я вам за это гарантирую, что Беларусь не вступит в НАТО, что мы здесь украинцев будем прижимать, что отдам свою собственность". За это Путин платит, но платит мало. А Евросоюз не зовет ни в НАТО, ни в ЕС. Наверное, им бы этого даже не хотелось. Но при этом они готовы помочь для нормального развития Беларуси.

Это реальное партнерство. Все остальное – это торговля. Торговля фиктивная, с унижениями и тому подобное.

Этот план очень важен. Речь идет не о 3 миллиардах. Эта сумма может вырасти до 10 миллиардов долларов. Это существенный ресурс, который в течение 2 – 3 лет позволит Беларуси достаточно быстро выйти из экономического кризиса. Белорусы – трудолюбивые и креативные, поэтому я уверен, что и инвесторы будут смотреть на Беларусь иначе.

О санкциях против Лукашенко

Евросоюз и США дали понять Лукашенко, что история с захватом самолета не останется без следа. ЕС закрыло воздушное пространство для белорусских авиакомпаний. Кроме того, в США ввели санкции против 9 компаний. Прокомментируйте, насколько они важны и какой это удар для режима.

Лукашенко выстрелил себе в ногу. Это была его большая ошибка. Я не исключаю возможность, что россияне были заинтересованы в такой ошибке Лукашенко. Учавствовали они в этом или нет, но я не думаю, что они противодействовали.

Им выгодна эта история, еще большая токсичность Лукашенко. Одно дело – говорить публично о поддержке Лукашенко, а другое – делать то, чтобы его авторитет был уничтожен полностью.

Лукашенко нарушил интересы двух европейских столиц. На самолете были граждане 18 государств. Он взял в заложники журналиста, и мы знаем, как солидарно реагирует пресса, в том случае, когда пытаются повлиять на журналиста или повредить ему.

Кроме того, как раз тогда проходил саммит глав Европейского Союза. Все работало против Лукашенко, что еще раз подчеркивает непрофессионализм спецслужб. Все это складывается в единую негативную картину. Лживая и запутанная информация о том, что произошло первым – стартовал МиГ-29, пришло сообщение о минировании или диспетчеры информировали, что на борту самолета находится бомба.



Лукашенко провалил спецоперацию / Фото ЕРА

Все рассыпалось, каждое оправдание режима в этой спецоперации фактически сразу рассыпалось. В Гродно аэропорт якобы был закрыт, но оказалось, что он был открытым и там взлетали частные самолеты. То есть это все ложь.

Относительно списка санкций США. Насколько я знаю, что в том списке, который разморожен Госдепом США, компании "Беларуськалий" как раз таки нету.

Это как дополнение. Сейчас обсуждают дополнение санкционного списка.

Компания "Беларуськалий" является одним из главным поставщиком валюты для режима. Этой корпорацией руководит господин Головатый, который является крестным Николая Лукашенко (сына самопровозглашенного белорусского президента – 24 канал). Это коррупционные схемы, которые действуют по всей Европе. Компании получают максимальную прибыль.

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Половина остается за рубежом, а другая часть поступает в сам "Беларуськалий". Поэтому это был бы очень весомый удар не только по режиму внутри, но и по личным интересам Лукашенко, потому что это очень серьезный капитал.

Эти компании не имеют активного торгово-экономического сотрудничества с США. Но есть понимание так называемых вторичных санкции. Например Молдова опубликовала на прошлой неделе, что банкам дали приказ не финансировать соглашения с такими компаниями.

Если на это пойдут украинские банки, то возникнет вопрос поставки нефтепродуктов на украинский рынок. Это все закрывает возможность продажи нефти и нефтепродуктов, им (властям Беларуси – 24 канал) надо искать какие-то "серые схемы".

Любая попытка убежать от санкций, перейдя на другую компанию, блокирует работу этого предприятия. Это удар по режиму. Очень важно, чтобы так сработали и европейцы. ЕС всегда более демократичный и медленный.

О фильме NEXTA

В новом фильме NEXTA "Золотое дно" рассказывается о международных контрабандных схемах с участием высшего руководства Беларуси. Что вам об этом известно и могло бы их закрытие вызвать разрушение режима Лукашенко?

Дело в том, что все эти схемы были уже известны. В этом направлении работают команды для расследований. Одна из них сотрудничает с нами, в нашем офисе. Есть еще несколько организаций, которые ведут это направление.

Фильм аккумулировал в сжатом формате всю эту информацию, чтобы донести зрителю. Поэтому я считаю, что всем, кто интересуется этой тематикой коррупции в системе власти Беларуси, стоит посмотреть как и первый, так и второй фильм.

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В фильме рассказывается, как Лукашенко удалось построить эту империю, сколько у него имений, благ, самолетов и тому подобное. Украинцев этим уже не удивишь. Вы через это уже прошли, золотые батоны и золотые унитазы. Мы (белорусы – 24 канал) проходим это только сейчас, открываем обществу золотые унитазы Лукашенко. Но следующий элемент – это сколько денег крадется.

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О бойкоте белорусских товаров

Украинцы очень открыто относятся к белорусам. Сейчас активно обсуждают бойкот белорусских товаров. Как так бойкотировать, чтобы не нанести вред обычным белорусам, а режиму Лукашенко?

Будем откровенны, золотой середины нет. Сегодня стоит исторический выбор. Белорусы будут жить в концентрационном лагере, который реально построен под Слуцком – 100 километров от Минска. Об этом сказал заместитель министра внутренних дел Карпенков. Есть фото и видео.

Как мне сказала одна госпожа посол: "У вас уже почти Северная Корея". Поэтому если украинцы (а я знаю ваше желание быть свободными людьми, теми, кто стремится к демократии), видят, что белорусы действительно проходят исторический момент, то вам нужно помогать.

Здесь очень трудно найти золотую середину. Большая часть белорусов готова прожить несколько месяцев под санкциями, но не готова жить годами под узурпацией Лукашенко. Тем более, не готова быть частью другого государства. Мы хотим сохранить свою независимость.

Поэтому сейчас – это исторический момент, исторический выбор. Я и раньше обращался на другие украинские телеканалы – нужно бойкотировать белорусские товары. Нужно, чтобы бизнес отказывался от белорусских товаров. Мы все восстановим.

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Нашей целью не является погубить экономику Беларуси. Я понимаю все риски. Я был членом правительства и понимаю, о чем идет речь. Но у нас, кроме масштабного давления, аккумулированного в этом историческом промежутке, других инструментов нет.

Об отношениях Беларуси и Украины

Я благодарен вашему руководству: и президенту, и министру иностранных дел за то, что вы принимаете очень точные, системные шаги. Возможно, это кто-то критикует в стране. Я понимаю, что часть общества может это не воспринимать.

Но это очень важно для белорусов. Они, глядя, как совершает Украина, аплодируют и благодарны нашим украинским друзьям.

Вы должны понимать, и стратегические риски для вас (есть – 24 канал): что произойдет, если Беларусь не будет самостоятельным государством; что произойдет, если в Беларуси не победит демократия и останется Лукашенко у власти.