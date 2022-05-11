Открыли "супермаркет": оккупанты в Мелитополе продают украденные продукты и товары

Во временно оккупированном Мелитополе, что на Запорожье оккупанты открыли российский супермаркет. Множество товаров захватчики просто украли со склада украинского АТБ и теперь зарабатывают на их продаже.

Об этом 24 каналу сообщил журналист из Запорожья. По его словам, местные жители стали обращать внимание на ситуацию с продовольствием, которое появляется в местных магазинах, а также его импорт с территории страны-агрессора.

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Продают украденные товары

Как рассказал журналист, к примеру, в Мелитополе в бывшем АТБ оккупанты открыли российский супермаркет. Корреспондент подчеркнул, что новый магазин государства-агрессора просто цинично присвоил продукцию, которую хранили на складах АТБ и не успели распродать до прихода оккупантов.

Люди видят на полках то, что обычно продавали в АТБ. В частности, украинское масло или наши крупы. Теперь это все оккупанты перепродают как свое. То есть украли и продают. Конечно, совесть их по этому поводу совсем не мучает,

– заявил журналист.

Он также добавил, что в новом российском супермаркете продают товары из Беларуси. К примеру, белорусский сахар там стоит 43 гривны за 1 килограмм. То есть в 1,5 раза дороже, чем на территории подконтрольной украинским властям.

Вывозят украинскую продукцию

Кроме того, журналист отметил, что оккупанты продолжают грабить в больших масштабах. В то же время, Запорожская областная военная администрация фиксирует все, что украли россияне.

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Так из города Пологи из хранилищ завода оккупанты украли и вывезли в Россию семена подсолнечника. Зафиксировали и колонну российских грузовиков, которые были наполнены украинским зерном и двигались в сторону Крыма.

Оккупанты также вывозят ранние овощи, которые выращивают на территориях Запорожья и Херсона. Везут их обычно во временно оккупированный Крым. Там крымчане даже радуются, что благодаря этому упали цены,

– отметил журналист.

Как добавил журналист, в то же время в Украине цены на овощи не снижаются именно потому, что их продолжают массово вывозить российские оккупанты.

Мародерство оккупантов в Мелитополе

Во временно оккупированном Мелитополе российские захватчики противоправно присвоили сельскохозяйственную технику на миллионы долларов. Отмечается, что всего оккупанты украли 27 единиц сельскохозяйственной техники на сумму около 5 миллионов долларов.

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что оккупанты разграбили даже детский сад "Ласточка". По информации, только недавно его отремонтировали на 34,4 миллиона гривен.

Кроме того, оккупанты также посягнули на коллекцию скифского золота, которая хранилась в краеведческом музее Мелитополя. Сейчас судьба коллекции неизвестна.

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