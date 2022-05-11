Открыли "супермаркет": оккупанты в Мелитополе продают украденные продукты и товары
Во временно оккупированном Мелитополе, что на Запорожье оккупанты открыли российский супермаркет. Множество товаров захватчики просто украли со склада украинского АТБ и теперь зарабатывают на их продаже.
Об этом 24 каналу сообщил журналист из Запорожья. По его словам, местные жители стали обращать внимание на ситуацию с продовольствием, которое появляется в местных магазинах, а также его импорт с территории страны-агрессора.
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Продают украденные товары
Как рассказал журналист, к примеру, в Мелитополе в бывшем АТБ оккупанты открыли российский супермаркет. Корреспондент подчеркнул, что новый магазин государства-агрессора просто цинично присвоил продукцию, которую хранили на складах АТБ и не успели распродать до прихода оккупантов.
Люди видят на полках то, что обычно продавали в АТБ. В частности, украинское масло или наши крупы. Теперь это все оккупанты перепродают как свое. То есть украли и продают. Конечно, совесть их по этому поводу совсем не мучает,
– заявил журналист.
Он также добавил, что в новом российском супермаркете продают товары из Беларуси. К примеру, белорусский сахар там стоит 43 гривны за 1 килограмм. То есть в 1,5 раза дороже, чем на территории подконтрольной украинским властям.
Вывозят украинскую продукцию
Кроме того, журналист отметил, что оккупанты продолжают грабить в больших масштабах. В то же время, Запорожская областная военная администрация фиксирует все, что украли россияне.
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Так из города Пологи из хранилищ завода оккупанты украли и вывезли в Россию семена подсолнечника. Зафиксировали и колонну российских грузовиков, которые были наполнены украинским зерном и двигались в сторону Крыма.
Оккупанты также вывозят ранние овощи, которые выращивают на территориях Запорожья и Херсона. Везут их обычно во временно оккупированный Крым. Там крымчане даже радуются, что благодаря этому упали цены,
– отметил журналист.
Как добавил журналист, в то же время в Украине цены на овощи не снижаются именно потому, что их продолжают массово вывозить российские оккупанты.
Мародерство оккупантов в Мелитополе
- Во временно оккупированном Мелитополе российские захватчики противоправно присвоили сельскохозяйственную технику на миллионы долларов. Отмечается, что всего оккупанты украли 27 единиц сельскохозяйственной техники на сумму около 5 миллионов долларов.
- Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что оккупанты разграбили даже детский сад "Ласточка". По информации, только недавно его отремонтировали на 34,4 миллиона гривен.
- Кроме того, оккупанты также посягнули на коллекцию скифского золота, которая хранилась в краеведческом музее Мелитополя. Сейчас судьба коллекции неизвестна.
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