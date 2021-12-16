Открыт к диалогу, – В Кремле намекнули на готовность Путина к разговору с Зеленским

Четкой позиции Москвы по поводу контакта Владимира Путина с Владимиром Зеленским до сих пор нет. Однако российский президент вроде бы открыт для диалога.

Новое заявление о возможных переговорах президентов Украины и России сделал пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

Предыдущее заявление В Кремле не готовят встречу Путина и Зеленского

Путин якобы готов к диалогу с Зеленским

Спикер Путина отметил, что у заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака "бывают контакты с руководством Офиса Президента Украины".

"И по-прежнему нет четкой ясности о возможной повестке дня таких контактов, потому что трудно связать вопросы двусторонних российско-украинских отношений с проектом "Северный поток-2", – подчеркнул Песков. А именно этого якобы хочет Зеленский. В то же время в России жалуются, что они не понимают, какими должны быть решения по итогам возможной встречи политиков.

Однако, по словам Пескова, глава Кремля открыт для переговоров.

Президент Путин остается открытым для диалога, и мы заинтересованы в диалоге,

– подчеркнул он.

Спикер политика добавил, что этот диалог должен быть "понятным, подготовленным и ориентированным на достижение результатов". Однако четкой определенности по поводу переговоров лидеров стран у Москвы все еще нет.

Возможная встреча Зеленского и Путина: коротко

Разговоры о встречах Зеленского и Путина ведутся уже давно. Первым встретиться предложил украинский президент еще в апреле 2021 года. Он говорил сделать это в любой точке Донбасса.

Путин ответил, что готов принять украинского лидера в Москве. Но добавил – об оккупированных территориях и войне говорить не хочет.

Позже украинский лидер поручил руководителю ОП Андрею Ермаку заняться вопросом организации встречи.

В сентябре Москва стала постепенно открещиваться от встречи. Ей не нравилась позиция Киева в отношении минских соглашений. Песков уверял, что Путин был готов к встрече, но ситуация с минскими договоренностями привела к "тупику".

Кстати, о возможной встрече Зеленского и Путина: смотрите видео