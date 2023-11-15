Глава Офиса Президента Андрей Ермак анонсировал возможное открытие одного из аэропортов Украины для гражданских полетов. К слову, это уже не в первый раз, когда во время полномасштабной войны об этом заговорили.

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Украине нужно усилить ПВО

Ермак подчеркнул, что предстоящая зима будет сложной для Украины, поэтому нашему государству нужно больше средств противовоздушной обороны. В то же время он был достаточно оптимистичен в своем прогнозе.

Усиление ПВО станет залогом восстановления. Для восстановления Украины нужен надежный зонтик. В частности, ее усиление позволит нам вновь открыть один из аэропортов Украины,

– заметил Ермак.

По его словам, работа над этим с партнерами уже началась. Он считает, что это признак того, что приближается переломный момент в войне. Ермак убежден, что следующий год станет решающим.

Глава Офиса Президента не назвал четкие временные рамки, однако из контекста ясно, что он подразумевает начало работы гражданского аэропорта еще до конца полномасштабной войны с Россией.

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