Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак анонсував можливе відкриття одного з аеропортів України для цивільних польотів. До слова, це вже не вперше, коли під час повномасштабної війни про це заговорили.
Дивіться також Нас підтримують і в нас вірять, – українська делегація про підсумки візиту до Вашингтона
Україні потрібно посилити ППО
Єрмак наголосив, що майбутня зима буде складною для України, тому нашій державі потрібно більше засобів протиповітряної оборони. Водночас він був доволі оптимістичним у своєму прогнозі.
Посилення ППО стане запорукою відновлення. Для відновлення України потрібна надійна парасолька. Зокрема, її посилення дозволить нам знову відкрити один з аеропортів України,
– зауважив Єрмак.
За його словами, робота над цим із партнерами вже почалась. Він вважає, що це – ознака того, що наближається переломний момент у війні. Єрмак висловив переконання, що наступний рік стане вирішальним.
Глава Офісу Президента не назвав чітких часових рамок, проте з контексту ясно, що він має на увазі початок роботи цивільного аеропорту ще до кінця повномасштабної війни з Росією.
Чого Україні не вистачає, щоб закрити небо
- Цієї зими Росія знову може завдати ударів по енергетиці та цивільній інфраструктурі України, тому постає питання про посилення нашої ППО та ПРО. І Президент України вже звернувся до західних партнерів щодо надання Україні систем ППО якщо не на постійній основі, то хоча б в оренду.
- Експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко висловив думку, що у форматі двосторонніх домовленостей з нашими союзниками це абсолютно можливо. Ба більше, Німеччина вже передала у форматі оренди Україні одну батарею Patriot і на черзі отримання другої.
- Водночас ексгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен запропонував нову "формулу" прийняття України до НАТО, згідно з якою 5-та стаття Альянсу мала б не поширюватись на окуповані Росією українські території.