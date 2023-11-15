Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак анонсував можливе відкриття одного з аеропортів України для цивільних польотів. До слова, це вже не вперше, коли під час повномасштабної війни про це заговорили.

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Україні потрібно посилити ППО

Єрмак наголосив, що майбутня зима буде складною для України, тому нашій державі потрібно більше засобів протиповітряної оборони. Водночас він був доволі оптимістичним у своєму прогнозі.

Посилення ППО стане запорукою відновлення. Для відновлення України потрібна надійна парасолька. Зокрема, її посилення дозволить нам знову відкрити один з аеропортів України,

– зауважив Єрмак.

За його словами, робота над цим із партнерами вже почалась. Він вважає, що це – ознака того, що наближається переломний момент у війні. Єрмак висловив переконання, що наступний рік стане вирішальним.

Глава Офісу Президента не назвав чітких часових рамок, проте з контексту ясно, що він має на увазі початок роботи цивільного аеропорту ще до кінця повномасштабної війни з Росією.

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