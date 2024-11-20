Авиационная служба Украины готова возобновить полеты на 95%, – Алексей Кулеба

Авиационная служба Украины готова возобновить полеты на 95%. Однако ключевым фактором остается безопасность пассажиров.

24 Канал пишет со ссылкой на интервью Суспильному вице-премьер-министра по восстановлению Украины, министра развития общин и территорий Алексея Кулебы. Он заверил, что с момента принятия решения до запуска рейсов во Львове или Борисполе надо ориентировочно 45 – 50 дней.

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Что известно о возобновлении полетов

Архитектура безопасности предусматривает очень серьезные средства противовоздушной обороны, которые сегодня в стране задействованы по назначению. Поэтому, когда у нас будет достаточно противовоздушной обороны для того или иного аэропорта, мы сможем об этом говорить. На сегодня, к сожалению, это нецелесообразно,

– заверил министр.

Алексей Кулеба сказал, что надеяться на открытие аэропортов в 2025 году можно. Однако все будет зависеть от ситуации на фронте.

"Но если быть реалистичными, то в принципе мы можем говорить об этом исключительно с оглядкой на фронт. Как и все другие вопросы, касающиеся развития нашей страны – в первую очередь фронт, после этого уже – любое другое развитие", – заверил министр.

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Кстати, старший партнер страхового брокера Marsh McLennan Криспин Эллисон рассказал, что, если повезет, то Украина может возобновить полеты в одном из украинских аэропортов до конца января 2025 года.

Эллисон добавил, что обеспечить механизмы страхования для авиации будет проще, если самолеты будут отправляться из аэропорта "Львов", однако президент Украины Владимир Зеленский настаивает, чтобы первым был открыт международный аэропорт "Борисполь" под Киевом.