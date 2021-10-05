Открытие банковской "Пандоры": как Украина попала в международный оффшорный скандал

Накануне мир всколыхнула новость об обнародовании фактов коррупции мировыми лидерами под названием Pandora Papers. 24 канал разбирался в международных оффшорах, к которым якобы причастен и президент Украины Владимир Зеленский.

3 октября мировые медиа обнародовали расследование о финансовых манипуляциях после утечки секретных документов под названием Pandora Papers. Эти засекреченные материалы обрабатывались журналистами в течение года и показали вопиющие факты коррупции и теневых схем в международном масштабе.

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Что такое Pandora Papers

В целом Pandora Papers – это объемный массив информации, а именно почти 12 миллионов файлов общим размером в 2,94 терабайта, содержащие:

6,4 миллиона документов;

2,9 миллиона изображений;

1,2 миллиона переписки по электронной почте;

полмиллиона электронных таблиц;

8500 презентаций;

5 тысяч аудио- и видеоматериалов.

Над этим проектом работали 600 журналистов и 150 медиапартнеров из 117 стран мира в рамках Международного консорциума журналистов-расследователей.

По данным Forbes, фигурантами расследования являются 130 миллиардеров из списка издания, которое постоянно обновляет список богатейших людей мира. Например, это миллиардер Роберт Смит, который является самым богатым афроамериканцем Штатов и заплативший за свои оффшорные схемы 140 миллионов долларов штрафов 2020 году.

Подробнее о Pandora Papers:

С украинской стороны к международной коллаборации присоединились журналисты Агентства Следствие.Info. Их расследование касалось компании "Квартал 95", действующего президента Владимира Зеленского, его первого помощника Сергея Шефира и олигарха Игоря Коломойского.

Расследование Следствие.Info:

Журналист-расследователь "Следствие.Инфо" и Organised Crime and Corruption Reporting Project Елена Логинова была среди тех, кто работал над этим проектом. В комментарии 24 каналу она рассказала о новых фактах, которые открылись в результате расследования.

В целом мы подтвердили три факта в процессе этого расследования. Первое – это связь Зеленского и Коломойского в размере 40 миллионов долларов, получение дивидендов Зеленским после выхода из акционеров фирмы Maltex Multicapital Corp и три лондонские квартиры, купленные на оффшоры. Елена Логинова Журналист-расследователь "Следствия. Инфо"

Расследование Pandora Papers приобрело международную огласку, в том числе из-за публикации мировыми СМИ его результатов. Так, 3 октября на первой полосе британского издания был помещен фотоколлаж из героев расследований – среди них и портрет президента Украины Владимира Зеленского.

Обложка The Guardian / Фото The Guardian

Оффшор для Шефира

Суть расследования Pandora Papers заключается в том, что чиновники со всего мира скрывали свое состояние с помощью фирм, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, Белизе, Кипре и Самоа. Для Зеленского и его ближайшего окружения это был шанс создать оффшорную сеть – чем они якобы успешно воспользовались. В материале The Guirdian указывается, что связи Зеленского с Россией через фирму Maltex представляются слишком противоречивыми.

Подробно В расследовании Pandora Papers Украина лидирует по количеству фигурантов: показательная инфографика

Как отмечает журналистка, финалистка Пулитцеровской премии, которая тоже присоединилась к международной команде Pandora Papers Татьяна Козырева, по сравнению с Панамскими документами 2016 года (где фигурировал слепой траст Петра Порошенко) в этот раз был получен доступ к большему количеству фирм и стран.

Panama Papers касалась одного провайдера, а здесь речь идет о 14 провайдерах из разных стран. Здесь речь идет о Британских Виргинских островах, Кипре. Это наиболее популярные юрисдикции, которыми пользуются украинские коррупционеры. А для меня эти территории означали тупик, ведь невозможно было узнать, кто же стоит за той или иной компанией. А сейчас мы знаем их бенефициарных владельцев. И скоро вся эта база информации будет собрана в одном месте на ICIJ. Татьяна Козырева журналист, финалистка Пулитцеровской премии

Елена Логинова отмечает, что пока неизвестно, за что именно Коломойский перечислял деньги Зеленскому – наиболее пикантная и скандальная часть расследования. Правда, второй эпизод с дивидендами проливает свет на действия во время выборов в 2019 году.

История с дивидендами произошла прямо во время предвыборной кампании 2019 года. В это время, когда Зеленский критикует Порошенко касательно роста его состояния, его юристы пытаются как бы выйти из ключевой компании, которая ранее не была известна. Надо разделять ключевых акционеров (Зеленский, братья Шефиры, Яковлев, Баканов), которые в 2012 году создали оффшоры. Зеленский пытался якобы выйти из ключевой оффшорки. Потому что он передал это Шефиру бесплатно. А потом мы видим другой документ, где эта фирма принадлежит ему и его жене. Но когда ты вышел из фирмы, то ты не можешь уже получать дивиденды,

– резюмировала Логинова.

Ответы от Офиса Президента по факту получения дивидендов на запрос Елены Логиновой так и не поступали.

А эта история тянется уже 9 лет, как отмечает Логинова в материале Organized Crime and Corruption Reporting Project. Именно с 2012-го Игорь Коломойский стал владельцем медиагруппы "1+1" и началась оффшорная история для приближенного круга Владимира Зеленского. Самого же одиозного олигарха обвиняют в присвоении 5,5 миллиардов из "Приватбанка" – сейчас идут суды в США, Великобритании и Украине.

Расследование Pandora Papers о Зеленского и его окружение / Фото OCCRP

Татьяна Козырева отмечает, что еще довольно давно длился финансовый мониторинг фирм, причастных к оффшорам олигарха Игоря Коломойского. Но конкретного ответа относительно их незаконной деятельности не было.

Нам удалось обнаружить, что компании, зарегистрированные в Белизе и на Кипре, расследовали финансовые мониторинги этих стран еще в 2009-2010 годах. То есть еще тогда схема вывода средств из "Приватбанка" только начиналась. Еще тогда они начали спрашивать у оффшорных регистраторов, а кто же стоит за этими компаниями, кто является бенефициарным собственником. И, как нам сейчас удалось выяснить, эти оффшорные регистраторы или, как мы их называем, провайдеры, очень часто уклонялись от ответа. Или присылали номинальных держателей,

– утверждает Козырева.

Помидоры против монархии и коррупции

Свое расследование обнародовало и издание The Washington Post. Оно касалось того, как любовница, у которой есть ребенок от Владимира Путина, приобрела себе люксовые апартаменты в Монако, король Иордании Абдулла II скрывал 100 миллионов долларов в оффшорах, в то время, когда страна получала гуманитарную помощь, а также причастности членов пакистанского правительства к оффшорным схемам. Также речь шла о том, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш действительно является ценителем прекрасного, ведь в 2009 году приобрел замок возле Канн за 22 миллиона долларов.

Фигуранты расследования Pandora Papers / Фото The Washington Post

Правда, ответ на каждое из обвинений был довольно разным. Так, премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что будет расследовать каждое упоминание чиновников своей страны в Pandora Papers. Иорданцы сделали помидор символом сопротивления коррупции своего монарха. А все потому, что слово Pandora похоже на bandoora на арабском – что и означает этот фрукт.

Татьяна Козырева уверена, что за публикацией мировыми СМИ информации об оффшорной сети ближайшего окружения Владимира Зеленского стояло редакционное решение на уровне редакторов и журналистов, которые были участниками этого проекта. Поэтому мировой резонанс даст возможность лучше понять суть украинских политиков, которые сейчас находятся у власти.