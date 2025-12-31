Россияне в Мариуполе устроили праздник на месте одной из крупнейших трагедий

В конце года оккупанты устроили торжественное празднование по случаю открытия драмтеатра в Мариуполе. Враг надеется, что под шум песен и оваций мир забудет о военном преступлении, которое произошло на этом месте почти 4 года назад. Но напрасно.

Мир не забыл, что 16 марта 2022 года российская авиация сбросила на драмтеатр фугасную бомбу, несмотря на то, что это был гражданский объект, несмотря на то, что перед зданием большими буквами было написано: "Дети". По разным подсчетам, в театре погибло от 300 до 600 человек, которые скрывались там от вражеских обстрелов, передает 24 Канал со ссылкой на Insight News.

Смотрите также "Остатки тел залили бетоном": в Мариуполе россияне цинично открыли новый драмтеатр

Как Россия "пиарится" на костях?

Оккупанты почти сразу поспешили "откреститься" от массовой гибели людей в Мариуполе. Вражеская пропаганда начала распространять фейковые версии о том, что театр был уничтожен взрывом изнутри, и за это отвечает Украина.

А в июле 2023 года Россия начала "восстановление" театра в июле 2023 года, залив подвал бетоном. Противник пытался не только скрыть убийство гражданских, но и создать иллюзию "нормальной жизни" в городе под российским контролем, особенно для западной аудитории.

И вот 28 декабря российские оккупационные власти официально открыли театр после того, что они назвали "реставрацией". Открытие сопровождалось спектаклем "Красненький цветок" – российской сказкой – и концертом, на котором присутствовали прокремлевские деятели, в частности главарь "днр" Денис Пушилин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и актер Владимир Машков – все они связаны с российской военной пропагандой.

Обратите внимание! Так называемая "реставрация" включала заливку подвала бетоном, что фактически уничтожило возможные доказательства преступления. Фасад, который ранее был облицован белым крымским камнем, заменили просто окрашенным кирпичом. Скульптурные элементы восстановили грубо и неточно. То, что сегодня называют отреставрированным театром, на самом деле является лишь имитацией, а не настоящим восстановлением.

Кремль развернул масштабную пропагандистскую кампанию вокруг так называемого "открытия Мариупольского театра". В ней задействовали не только подсанкционные российские государственные медиа, но и дезинформационную сеть Pravda и прокремлевские сайты в странах Европейского Союза. В этих материалах российские фейковые ресурсы пытаются переложить ответственность за уничтожение театра на "украинских неонацистов". Россия через своих агентов влияния за рубежом пытается скрыть и оправдать вероятное военное преступление.

Последние новости об открытии театра в Мариуполе?