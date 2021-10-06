Открытие "Кристаллической стены плача" и встреча с Зеленским: Штайнмайер прибыл в Киев

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 6 октября прибыл в Киев. В Украине он встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским и президентом Израиля Ицхаком Герцогом, а также примет участие в нескольких важных мероприятиях.

Так, 6 октября Штайнмайер вместе с Зеленским и Герцогом примут участие в церемонии чествования памяти жертв трагедии в Бабьем Яру.

Важно Знак уважения и дружбы, – Зеленский встретился с президентом Израиля Герцогом

Также лидеры Украины, Германии и Израиля представят новый объект Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" – "Кристаллическую стену плача" всемирно известной художницы Марины Абрамович. Мероприятие начнется в 17:00 у памятника "Менора". Гости почтят память погибших в Бабьем Яру в годы нацистской оккупации.

Что известно о "Кристаллической стене плача"? Это один из крупнейших в Европе артобъектов, построенный в течение последнего десятилетия. Ее длина достигает 40 метров, а высота – 3 метров. Главные материалы, использованные в инсталляции, – украинский уголь антрацит и кристаллы кварца из Бразилии. Одновременно возле объекта могут находиться до 40 человек.

Как известно, в 2021 году в Бабьем Яру будет открыта первая очередь мемориала. Кроме "Кристаллической стены плача", также до конца года планируют закончить возведение музейного пространства "Курган", спроектированного архитектурной компанией SUB (Берлин).

Объект воспроизводит историю расстрелов 29 – 30 сентября 1941 года в Бабьем Яру при помощи технологии 3D-моделирования, разработанной Центром пространственных технологий.



"Кристаллическая стена плача" / Фото "Суспільного"



Открытие состоится 6 октября​/ Фото "Суспільного"

Добавим, что накануне в украинскую столицу прибыл президент Израиля. Он уже встретился с Владимиром Зеленским. Политики обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Трагедия в Бабьем Яру – один из самых ужасных символов Холокоста. Она, наряду с нацистским лагерем смерти Освенцимом, стала символом массового уничтожения евреев в Восточной Европе и примером того, к чему приводят человеконенавистнические идеологии.