Открытие магазина российской сети в Николаеве – операция спецслужб России, – Данилов

Сеть Mere анонсировала открытие магазинов в Украине. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что вероятное открытие российской сети в Николаеве – это операция спецслужб России.

Алексей Данилов прокомментировал ситуацию на брифинге по итогам заседания СНБО. Он заверил, что они исследовали вопрос открытия российских супермаркетов.

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В Украине не будут открывать российские магазины

Алексей Данилов заверил, что сеть магазинов Mere в Украине "работать не будет".

Это спецоперация российских спецслужб, которые сейчас имеют большое желание развернуть на территории Херсонской, Одесской, Николаевской, Запорожской областей так называемую сеть дискаунтеров для использования во время избирательного процесса для достижения своей политической цели,

– заявил секретарь СНБО.

Ему также обидно, если мэры и депутаты Николаева не понимают этого, ведь они также ответственны за это. Более того, полномочий у них хватает и "ими нужно пользоваться".

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