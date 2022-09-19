В сети показали предполагаемое обновленное меню McDonald's: цены выше, чем были

McDonald's уже с завтрашнего дня начинает поэтапное возобновление работы. В Киеве откроются три ресторана на доставку. Появилось меню заведения с обновленными ценами.

Цены на любимые блюда заметно выросли, до войны они были значительно меньше. Заметим, что возобновление работы заведений в Киеве и на западе Украины будет происходить поэтапно в течение двух месяцев.

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Новые цены значительно выше, чем до войны

Теперь за чизбургер придется заплатить 52 гривны, за гамбургер – 45 гривен.

Отметим, что ранее "БигТейсти" стоил 112 гривен, а сейчас – 154 гривны. Также "ДаблЧизбургер" стоил 61 гривну, сейчас же стоит 81 гривну. Биг Мак с 69 гривен подрос до 92 гривен.

За большую Coca-cola, Sprite и Fanta (500 миллилитров) украинцы будут отдавать 40 гривен.

Обновленное меню в McDonald's / Фото соцсети

Новое меню будет действовать только на основном прилавке, МакДрайве и МакЭкспрессе с 09:00 до 21:00. Рестораны будут закрываться во время воздушной тревоги, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие.

При этом команда будет оперативно выдавать уже оплаченные заказы, пока останавливает производственные процессы и выключает оборудование перед закрытием.

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Какова будет цена доставки

Стоимость доставки в городе Киеве зависит от расстояния до места заказчика. Доставка будет работать с 9 утра до 21:00 вечера. Управление радиусами доставки – это полностью ответственность Glovo.

Это означает, что в зависимости от погодных условий, количества свободных курьеров, времени и других факторов стандартные радиусы могут увеличиваться и уменьшаться с целью предоставления лучшего сервиса покупателям.

Доставка будет работать в районе метро Дарница и Черниговская, пл. Дарница, а также вдоль проспекта Бажана на Осокорках, Позняках, Харьковской и Вырлице. На Правом берегу доставка пока недоступна.

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