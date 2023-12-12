В ЕС не уверены, что лидеры смогут одобрить открытие переговоров о вступлении Украины

В ЕС до сих пор не согласовали общую позицию по поводу открытия переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Против этого решения выступает венгерский премьер Виктор Орбан, со стороны Роберта Фицо в Брюсселе не видят угрозы.

Относительно финансовой помощи и выделение 50 миллиардов евро на четыре года консенсус растет. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник ЕС "офф рек", передает корреспондент 24 Канала в Брюсселе.

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Решения будут принимать европейские лидеры

Историческое заседание Европейского совета состоится в четверг и пятницу на этой неделе. В Брюсселе не исключают, что встреча может затянуться и до субботы. По словам европейского высокопоставленного чиновника, "лидеры будут иметь желание решить вопрос до конца года".

В настоящее время послы государств-членов ЕС не смогли достичь совместного решения по тем, которые находятся в повестке дня заседания. Для Украины это открытие переговоров о вступлении, дальнейшая финансовая поддержка в размере 50 миллиардов евро на четыре года, пять миллиардов для военных нужд в рамках European Peace Facility, 12-й пакет санкций и дальнейшая судьба замороженных российских активов.

Главным оппозиционером сейчас есть венгерский премьер Виктор Орбан. Ранее он упрекал отсутствие украинского закона, который бы позволял обучение венгерскому языку нацменьшинства. По словам высокопоставленного чиновника, вопрос открытия переговоров стал "более геополитическим".

Я не могу сказать сегодня, будет ли это возможно. Я думаю, что давление будет огромным,

– прокомментировал открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Высокопоставленный дипломат отметил, что встречи европейских лидеров с венгерским премьером свидетельствуют об их желании в конце концов достичь политического консенсуса.

Мы находимся в постоянном контакте с венгерской делегацией, чтобы найти какое-либо решение и достичь положительного результата, и это будет продолжаться до начала Европейского Совета,

– сказал собеседник.

Впрочем, несмотря на слухи, словацкий премьер Роберт Фицо, ранее делавший антиукраинские заявления, до сих пор не выступает против открытия переговоров о вступлении.

"Пока у нас нет никаких признаков, что это может быть проблемой, но лучше спросить его напрямую", – ответил чиновник.

На столе будут решения не только для Украины, но и для других стран – Молдовы, Грузии, Боснии и Герцеговины. Пока неизвестно, будут ли принимать решение пакетом, поскольку евроинтеграционный процесс "основан на преимуществах". Однако, по словам европейского дипломата, между европейскими лидерами может возникнуть сложная политическая дискуссия.

"Некоторые могут сказать: "Если вы не принимаете это, то как я могу согласиться на другое?", – считает собеседник.

50 миллиардов евро для Украины

По словам высокопоставленного дипломата, страны ЕС могут найти решение, которое поможет обойти вето Венгрии по вопросу выделения макрофинансовой помощи на 2024 – 2027 годы. В частности, страны-члены ЕС могут сделать это из национальных бюджетов, а не из бюджета Евросоюза. В Брюсселе надеются, что удастся принять дополнительное финансирование в ранее согласованном формате.

Если вам нужно найти способ, я не уверен, что другие согласятся на это, но мы должны рассмотреть возможности,

– сказал дипломат.

Он отметил, что среди государств-членов есть "возрастающий консенсус" по этому вопросу.