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24 Канал Новости Украины Открыто движение по Южному мосту и ослаблены ограничения на других мостах, – Кличко
12 марта, 18:00
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Открыто движение по Южному мосту и ослаблены ограничения на других мостах, – Кличко

Даша Птаховська

В Киеве откроют движение автотранспорта по Южному мосту с левого на правый берег и разрешат движение во время тревог еще по 5 мостам. Совет обороны Киева ослабил ограничения.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко.

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"После консультаций с военными Совет обороны Киева разрешил движение транспорта по Южному мосту с левого на правый берег. Также частично снимут ограничения движения автотранспорта во время воздушной тревоги по Подольскому мостовому переходу и Дарницкому железнодорожному мосту. На время тревоги на этих мостах будут закрывать только одну полосу в направлении с левого на правый берег", – сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что движение по Южному мосту с правого на левый берег пока останется закрытым. Проезд будет разрешен только для экстренных и аварийных служб, общественного транспорта, транспортных средств военного назначения, транзитного грузового транспорта.

Итак, без ограничений транспорт будет двигаться:

  • Северным мостом;
  • Мостом Метро;
  • Мостом им. Е. О. Патона;
  • Дарницким железнодорожным мостом (кроме одной полосы);
  • Подольским мостовым переходом (кроме одной полосы);
  • Южным мостом – с левого на правый берег.