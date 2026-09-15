Медиахолдинг опубликовал открытое письмо в адрес профильных органов.

Что предусматривает открытое письмо?

Технологический прогресс стремительно движется вперед, однако правовое поле не всегда успевает за вызовами эпохи искусственного интеллекта. ТРК "Люкс" направила официальное открытое письмо в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, а также его копию в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

В обращении, подписанном генеральным директором Романом Андрейко, поднимается беспрецедентный для украинского медиапространства вопрос: как именно действующий Закон Украины "О СМИ" регулирует работу полноценного робота-гуманоида, интегрированного с искусственным интеллектом, в роли ведущего программ.

Письмо имеет публичный статус, ведь это не локальный случай одной редакции, а вызов для всей отрасли в эпоху цифровой трансформации.

Что за проект готовится к запуску?

Речь идет о привлечении к медиапроизводству передового аппаратно-программного комплекса на базе ИИ. Робот-гуманоид способен к социальному и физическому взаимодействию: он воспринимает голосовую информацию, ведет диалог с людьми в реальном времени, двигается, жестикулирует и принимает непосредственное участие в создании аудиовизуального контента.

Запуск пилотного проекта предусмотрен в линейном аудиовещании (прямые эфиры радио "Люкс ФМ"), а также на платформах совместного доступа к видео – в YouTube, TikTok и Instagram Reels.

Как работает робот-гуманоид: смотрите видео

Чтобы избежать правовой неопределенности и обеспечить соблюдение норм закона, вещатель призвал регулятора и законодателей дать четкие ответы на ряд фундаментальных вопросов. В письме медиахолдинг просит Верховную Раду и Нацсовет объяснить, как действующее законодательство применяется к роботу-гуманоиду с искусственным интеллектом, работающему в эфире.

В частности, речь идет о том, считается ли робот ведущим, кто отвечает за его слова и действия во время прямого эфира, кому принадлежат права на созданный им контент и как к нему применяются языковые квоты.

Также ТРК "Люкс" просит разъяснить, кто будет нести ответственность, если из-за технического сбоя робот озвучит запрещенную информацию или сделает некорректный жест. В медиахолдинге отмечают, что такие вопросы становятся актуальными из-за быстрого развития искусственного интеллекта, в то время как законодательство не всегда успевает за новыми технологиями.

Открытое письмо ТРК "Люкс" в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики и в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания