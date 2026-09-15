Медіахолдинг опублікував відкритого листа до профільних органів.

Що передбачає відкритий лист?

Технологічний прогрес стрімко рухається вперед, однак правове поле не завжди встигає за викликами епохи штучного інтелекту. ТРК "Люкс" надіслала офіційний відкритий лист до Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, а також його копію до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

У зверненні за підписом генерального директора Романа Андрейка порушується безпрецедентне для українського медіапростору питання: як саме чинний Закон України "Про медіа" регулює роботу повноцінного робота-гуманоїда, інтегрованого зі штучним інтелектом, у ролі ведучого програм.

Лист має публічний статус, адже це не локальний випадок однієї редакції, а виклик для всієї галузі в епоху цифрової трансформації.

Що за проєкт готується до старту?

Йдеться про залучення до медіавиробництва передового апаратно-програмного комплексу на базі ШІ. Робот-гуманоїд здатний до соціальної та фізичної взаємодії: він сприймає голосову інформацію, веде діалог із людьми в реальному часі, рухається, жестикулює та бере безпосередню участь у творенні аудіовізуального контенту.

Запуск пілотного проєкту передбачений у лінійному аудіальному мовленні (прямі ефіри радіо "Люкс ФМ"), а також на платформах спільного доступу до відео – в YouTube, TikTok та Instagram Reels.

Як працює робот-гуманоїд: дивіться відео

Аби уникнути правової невизначеності та забезпечити дотримання норм закону, мовник закликав регулятора і законодавців надати чіткі відповіді на низку фундаментальних запитань. У листі медіахолдинг просить Верховну Раду та Нацраду пояснити, як чинне законодавство застосовується до робота-гуманоїда зі штучним інтелектом, який працює в ефірі.

Зокрема, йдеться про те, чи вважається робот ведучим, хто відповідає за його слова та дії під час прямого ефіру, кому належать права на створений ним контент і як до нього застосовуються мовні квоти.

Також ТРК "Люкс" просить роз'яснити, хто нестиме відповідальність, якщо через технічний збій робот озвучить заборонену інформацію або зробить некоректний жест. У медіахолдингу наголошують, що такі питання стають актуальними через швидкий розвиток штучного інтелекту, тоді як законодавство не завжди встигає за новими технологіями.

Відкритий лист ТРК "Люкс" до Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики та до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення