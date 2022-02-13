Открытое вторжение очень дорого будет стоить для России, – Волкер

13 февраля 2022 , 22:18
Читати новину українською

Источник:

Ekathimerini

Курт Волкер заявил, что в Украине есть 200 тысяч военных и 400 тысяч резервистов. Если Россия осмелится вторгнуться, Киев имеет возможность сделать так, чтобы она заплатила за свои действия очень высокую цену.

Экс-спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер отметил: чем дальше войска России двинутся на Запад, тем более дорогую цену заплатит Москва. Россия уже не сможет прятаться за боевиками, "зелеными человечками", гибридными операциями и кибератаками.

Заметьте США публикуют разведданные, "чтобы остановить войну, а не начать"

До этого времени Россия пыталась скрыться за боевиками, "зелеными человечками", гибридными операциями и кибератаками. Теперь открытое вторжение дорого будет стоить для России,
 – заявил Волкер.

Он также отметил, что США должны расширять свою помощь ВСУ.

Байден созвонился с Зеленским

Зеленский прокомментировал информацию о "вторжении России на следующей неделе": смотрите видео

 

Автор: Мар'яна Бекало