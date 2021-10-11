Открытые и профессиональные, – в США прокомментировали первые переговоры с талибами
Источник:Госдеп США
В Вашингтоне считают, что переговоры между США и радикальным движением Талибан были открытыми и профессиональными. Они в течение 2 дней проходили в Катаре.
В Госдепе отметили, что межведомственная делегация посетила 9 – 10 октября Доху для встречи с высокопоставленными представителями Талибана.
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США о переговорах с талибами
Делегация США сосредоточила внимание на проблемах
- безопасности,
- терроризма,
- безопасном перемещении для граждан США, иностранцев и афганских партнеров,
- на правах человека, в частности участия женщин и девочек во всех аспектах жизни афганского общества.
В Вашингтоне подчеркнули, что обсуждения этих вопросов с талибами были открытыми и профессиональными.
Делегация США вновь подтвердила, что о Талибане будут оценивать по его действиям, а не только по его словам,
– подытожили в Госдепе.
Напомним, ранее стало известно, что талибы договорились с США о поставках гуманитарной помощи афганцам.
Вывод войск США и захват власти талибами: коротко
- Весной 2021 года Джо Байден принял решение вывести из Афганистана войска до 11 сентября. По словам президента, "американским войскам пора вернуться домой", ведь свои задачи в стране они выполнили.
- Во время выхода американских военных из страны талибы начинали захватывать там власть. 15 августа они объявили о полном контроле над государством, а президент и правительство экстренно покинули его.
- Последний военный США покинул Афганистан 30 августа. Байден заявил, что не жалеет о своем решении, а операцию по эвакуации назвал успешной.
- После этого талибы начали ограничивать в правах женщин и девушек, в стране вырос уровень насилия, а протесты жестоко разгоняют.