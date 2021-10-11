Открытые и профессиональные, – в США прокомментировали первые переговоры с талибами

В Вашингтоне считают, что переговоры между США и радикальным движением Талибан были открытыми и профессиональными. Они в течение 2 дней проходили в Катаре.

В Госдепе отметили, что межведомственная делегация посетила 9 – 10 октября Доху для встречи с высокопоставленными представителями Талибана.

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США о переговорах с талибами

Делегация США сосредоточила внимание на проблемах

безопасности,

терроризма,

безопасном перемещении для граждан США, иностранцев и афганских партнеров,

на правах человека, в частности участия женщин и девочек во всех аспектах жизни афганского общества.

В Вашингтоне подчеркнули, что обсуждения этих вопросов с талибами были открытыми и профессиональными.

Делегация США вновь подтвердила, что о Талибане будут оценивать по его действиям, а не только по его словам,

– подытожили в Госдепе.

Напомним, ранее стало известно, что талибы договорились с США о поставках гуманитарной помощи афганцам.

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