В Auchan Retail обнародовали официальное заявление, где отрицали открытие новых магазинов на территории государства-агрессоры.
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Позиция "Ашану"
В компании утверждают, что не открывают новые торговые площади в России. Также уверяют, что нет планов по удвоению магазинов там.
После публикации Reuters ложной информации, которую подхватили несколько европейских СМИ, "Ашан" категорически отрицает факт открытия новых магазинов в России,
– утверждают в компании.
Добавили, что такие сообщения не указывали в стратегических планах "Ашан Россия" или Auchan Retail. Поэтому сеть назвала это фейком. Также отметили, что Auchan Retail прекратил все инвестиции в свою российскую дочь и соблюдает условия текущего эмбарго и санкций.
Предыдущий скандал с "Ашаном"
- Журналисты выпустили расследование, в котором утверждали, что российский Ашан поставлял товары для российских военных на территориях временно оккупированных областей Украины.
- Снабжение выдавали за "гуманитарную помощь". Оно содержало как товары с "ашановских" складов, так и из товаров, которые собирали волонтеры окупантов в магазинах "Ашан" в разных регионах России.
- В официальный ответ и от руководства сети оправдались, что высшее руководство гипермаркета не знало о поставках продуктов российской армии.