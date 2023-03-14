В Auchan Retail обнародовали официальное заявление, где отрицали открытие новых магазинов на территории государства-агрессоры.

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Позиция "Ашану"

В компании утверждают, что не открывают новые торговые площади в России. Также уверяют, что нет планов по удвоению магазинов там.

После публикации Reuters ложной информации, которую подхватили несколько европейских СМИ, "Ашан" категорически отрицает факт открытия новых магазинов в России,

– утверждают в компании.

Добавили, что такие сообщения не указывали в стратегических планах "Ашан Россия" или Auchan Retail. Поэтому сеть назвала это фейком. Также отметили, что Auchan Retail прекратил все инвестиции в свою российскую дочь и соблюдает условия текущего эмбарго и санкций.

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