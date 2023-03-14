В Auchan Retail оприлюднили офіційну заяву, де заперечили відкриття нових магазинів на території держави-агресорки.

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Позиція "Ашану"

У компанії стверджують, що не відкривають нових торговельних площ в Росії. Також запевняють, що не мають планів щодо подвоєння магазинів там.

Після публікації Reuters неправдивої інформації, яку підхопили кілька європейських ЗМІ, "Ашан" категорично заперечує факт відкриття нових магазинів у Росії,

– стверджують в компанії.

Додали, що такі повідомлення не зазначали у стратегічних планах "Ашан Росія" або Auchan Retail. Тому мережа назвала це фейком. Також зазначили, що Auchan Retail припинив усі інвестиції в свою російську "дочку" і дотримується умов поточного ембарго та санкцій.

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