Открываются двери в ад, – Фейгин о том, чем грозят России нечестные выборы

В Европе могут не признать выборы в Госдуму России, но Москва этого не боится. Однако для нее опасна потеря полномочий в Совете Европы.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он отметил, что когда Европа не признает выборы, то сформированный так называемый парламент действительно потеряет силу.

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"Она и так не была очень весомой, но это повлияет на отношение к ней внутри самой страны и со стороны исполнительной власти. Теперь она может превратиться в какую-то общественную инициативу и не больше. Это какой-то лотерейный клуб или что-то вроде", – сказал Фейгин.

Фейгин: С Совета Европы Россию давно уже должны были выгнать

По словам правозащитника, отказ Европы признавать результат выборов мало что изменит. Однако он считает, что скорее всего, их все же не признают.

"Дело в том, что если говорим о Евросоюзе, то это одно отношение, но еще есть Совет Европы, в котором есть Россия. Здесь открытый вопрос. Дело в том, что из Совета Европы Россию давно уже должны были выгнать", – подчеркнул Фейгин.

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Он вспомнил, что России уже прекращали полномочия в 2019 году. Это произошло из-за войны с Украиной.

"Тут открываются некоторые двери в ад, портал в ад, как говорят в интернете. Я бы не исключал, что на уровне Совета Европы, на уровне представительства в Парламентской ассамблее вполне может быть так, что Россия потеряет представительство", – добавил Фейгин.

Выборы в России пройдут с 17 по 19 сентября.

Марк Фейгин о выборах в России: Смотрите видео