В Фонде Притулы разъяснили, кто покрывает зарплаты и сколько тратят ежегодно на администрирование
- Сергей Притула заявил, что его фонд не использует донаты от людей и бизнеса для покрытия зарплат и операционных расходов; все это финансируется партнерами отдельно.
- Расходы фонда на зарплаты и операционные расходы составляют около 5 миллионов гривен в месяц.
В сети сейчас активно обсуждают расходы Фонда Притулы. Были предположения, якобы 20% задоначенных средств тратится на зарплаты и администрирование. Основатель фонда возразил этому и расставил все точки над "и" по финансированию.
На своей фейсбук-странице Сергей Притула ответил на ошибочные предположения и объяснил, откуда на самом деле Фонд берет деньги на администрирование.
Кто покрывает зарплаты в Фонде Притулы?
В интервью "Украинской правде" основательница медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич сказала, что они не тратят 20% средств на уставную деятельность как это делают крупные благотворительные фонды Притулы, Стерненко, Лачена, Чмута.
После журналист-расследователь Юрий Николов заявил, что в публичной отчетности Фонда Притулы отсутствуют данные о расходах на зарплаты и операционную деятельность сотрудников.
Сам Сергей Притула отметил, что его фонд "не отбирал и не отбирает" на уставную деятельность "ни одного процента" с донатов людей и бизнеса на нужды военных или гражданских.
Справочно. Фонд Притулы в последнем отчете за 2024 год доложил о сборах на 2,2 миллиарда гривен.
Зарплаты и операционные расходы фонда покрываются средствами, которые отдельно выделяют на нашу институциональную деятельность наши партнеры,
– отметил волонтер.
По его словам, к примеру, в феврале фонд поддержали:
- Интернет-магазин и маркетплейс Rozetka,
- фонд Zagoriy Foundation
- украинский предприниматель, соучредитель Uklon и инвестиционного фонда Nezlamni Дмитрий Дубровский,
- monobank,
- агропромышленный холдинг "Астарта",
- сайт Work.ua,
- интернет-магазин Brain,
- бренд UA PHILANTHROP,
- Благотворительный фонд семьи Джуринских,
- Центр исследований беспилотных систем ЦИБС,
- ООО "Армко-Инжиниринг",
- компания "Шлифарб".
"Перечень партнеров, которые поддерживают милитарные проекты фонда, гуманитарные проекты и институциональку, мы ежемесячно публикуем на ресурсах фонда и я на своей странице в ФБ", – отметил Притула.
Действительно ли Фонд Притулы тратит 400 миллионов в год?
Позже журналист Николов предположил, что на свое функционирование Фонд Притулы может тратить 400 миллионов гривен в год, отметив, что Притула "никоим образом не отрицал оценку 20%".
Он отметил, что крупные государственные закупочные компании типа "Агентства оборонных закупок" или Госвосстановления имеют меньший процент на свою деятельность – максимум до 5%.
После этого Притула пообщался с Николовым, прояснив и эту ситуацию.
Волонтер отметил, что расходы на его фонд составляют значительно меньшую сумму – это около 5 миллионов гривен в месяц, то есть примерно в 7 раз меньше, озвученной сначала суммы.
"И еще раз – деньги на администрирование фонда не идут с донатов, и вообще не зависят от объема собранных средств. Потому что это отдельное финансирование от доноров Фонда", – подытожил Николов.
Скандалы с волонтерами
7 марта медицинский батальон заподозрили в непрозрачном использовании донатов. Там якобы снимали средства с благотворительных сборов без публичной отчетности, а с сайта исчезли адреса криптокошельков, куда тоже сбрасывались донаты. Основательница медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич отвергла все обвинения, отметив, что готова защищать свои интересы в суде. А отчет пообещала опубликовать позже.
Это уже не первый скандал в "Госпитальерах". В 2024 году экс-участницу батальона Анну Скольбушевскую подозревали в присвоении денег для военных. Зинкевич подтвердила, что и использовала их на личные нужды, в частности, азартные игры, но на момент этих сборов уже не работала в фонде. Сейчас дело не продвигается, потому что Скольбушевская сбежала за границу.