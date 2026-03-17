На своей фейсбук-странице Сергей Притула ответил на ошибочные предположения и объяснил, откуда на самом деле Фонд берет деньги на администрирование.

Кто покрывает зарплаты в Фонде Притулы?

В интервью "Украинской правде" основательница медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич сказала, что они не тратят 20% средств на уставную деятельность как это делают крупные благотворительные фонды Притулы, Стерненко, Лачена, Чмута.

После журналист-расследователь Юрий Николов заявил, что в публичной отчетности Фонда Притулы отсутствуют данные о расходах на зарплаты и операционную деятельность сотрудников.

Сам Сергей Притула отметил, что его фонд "не отбирал и не отбирает" на уставную деятельность "ни одного процента" с донатов людей и бизнеса на нужды военных или гражданских.

Справочно. Фонд Притулы в последнем отчете за 2024 год доложил о сборах на 2,2 миллиарда гривен.

Зарплаты и операционные расходы фонда покрываются средствами, которые отдельно выделяют на нашу институциональную деятельность наши партнеры,

– отметил волонтер.

По его словам, к примеру, в феврале фонд поддержали:

Интернет-магазин и маркетплейс Rozetka,

фонд Zagoriy Foundation

украинский предприниматель, соучредитель Uklon и инвестиционного фонда Nezlamni Дмитрий Дубровский,

monobank,

агропромышленный холдинг "Астарта",

сайт Work.ua,

интернет-магазин Brain,

бренд UA PHILANTHROP,

Благотворительный фонд семьи Джуринских,

Центр исследований беспилотных систем ЦИБС,

ООО "Армко-Инжиниринг",

компания "Шлифарб".

"Перечень партнеров, которые поддерживают милитарные проекты фонда, гуманитарные проекты и институциональку, мы ежемесячно публикуем на ресурсах фонда и я на своей странице в ФБ", – отметил Притула.

Действительно ли Фонд Притулы тратит 400 миллионов в год?

Позже журналист Николов предположил, что на свое функционирование Фонд Притулы может тратить 400 миллионов гривен в год, отметив, что Притула "никоим образом не отрицал оценку 20%".

Он отметил, что крупные государственные закупочные компании типа "Агентства оборонных закупок" или Госвосстановления имеют меньший процент на свою деятельность – максимум до 5%.

После этого Притула пообщался с Николовым, прояснив и эту ситуацию.

Волонтер отметил, что расходы на его фонд составляют значительно меньшую сумму – это около 5 миллионов гривен в месяц, то есть примерно в 7 раз меньше, озвученной сначала суммы.

"И еще раз – деньги на администрирование фонда не идут с донатов, и вообще не зависят от объема собранных средств. Потому что это отдельное финансирование от доноров Фонда", – подытожил Николов.

