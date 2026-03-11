Об этом сообщила основательница и руководитель волонтерского медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич во время брифинга 10 марта.

Скольбушевская объявляла сборы на помощь военным, а взамен тратила задоначенные средства в собственных целях – на азартные игры.

Уже в то время она не работала в "Госпитальерах".

Зинкевич рассказала, что "Адмирал Няв" около полугода лечилась от игровой зависимости в реабилитационном центре на Киевщине.

Во время реабилитации допрашивать ее не могли, а потом она покинула Украину.

За то время, что она лечилась, я говорила с пострадавшими. Рассказывала о ее состоянии и реабилитации. После лечения, однажды я вызвала ее на базу, чтобы сделать тесты на наркотики, но она поняла к чему идет, и в этот день, она написала, что уже пересекает границу,

– рассказала основательница "Госпитальеров".

По ее словам, волонтеры обращались в полицию, но там отметили, что дело не могут открыть, потому что благотворительный фонд не является потерпевшей стороной.

Но позже дело таки зарегистрировали после обращения режиссера Наримана Алиева и журналиста Макса Щербины, которые присылали донаты Скольбушевской.

Известно, что в январе 2024 года она получила от них 235 тысяч гривен на топливо для "Госпитальеров", но деньги в фонд так и не попали.

Но впоследствии оказалось, что Алиев и Щербина тоже не могут быть потерпевшими. Они лишь посредники, которые собирали деньги у людей.

В то же время, по словам Зинкевич, одна из пострадавших уже вышла на связь с фондом. "Госпитальеры" оплатили ей адвоката.

"Потому что часть средств на адвокатов для пострадавших мы брали из батальона, это около 20 тысяч, а за большие суммы – у кого 40 – 60 тысяч – я платила из собственных средств", - пояснила Яна Зинкевич.

