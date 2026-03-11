Про це повідомила засновниця та керівниця волонтерського медичного батальйону "Госпітальєри" Яна Зінкевич під час брифінгу 10 березня.

Дивіться також Дискусія щодо "Госпітальєрів" значно глибша, ніж здається на перший погляд

Що відомо про махінації "Адмірала Няв"?

Скольбушевська оголошувала збори на допомогу військовим, а натомість витрачала задоначені кошти у власних цілях – на азартні ігри.

Уже на той час вона не працювала у "Госпітальєрах".

Зінкевич розповіла, що "Адмірал Няв" близько пів року лікувалася від ігрової залежності у реабілітаційному центрі на Київщині.

Під час реабілітації допитувати її не могли, а потім вона покинула Україну.

За той час, що вона лікувалася, я говорила з потерпілими. Розповідала про її стан і реабілітацію. Після лікування, одного дня я викликала її на базу, щоб зробити тести на наркотики, але вона зрозуміла до чого йде, і в цей день, вона написала, що уже перетинає кордон,

– розповіла засновниця "Госпітальєрів".

За її словами, волонтери зверталися до поліції, але там зазначили, що справу не можуть відкрити, бо благодійний фонд не є потерпілою стороною.

Але пізніше справу таки зареєстрували після звернення режисера Нарімана Алієва та журналіста Макса Щербини, які надсилали донати Скольбушевській.

Відомо, що у січні 2024 року вона отримала від них 235 тисяч гривень на пальне для "Госпітальєрів", але гроші до фонду так і не потрапили.

Але згодом виявилося, що Алієв та Щербина теж не можуть бути потерпілими. Вони лише посередники, які збирали гроші у людей.

Водночас, за словами Зінкевич, одна із потерпілих уже вийшла на зв'язок із фондом. "Госпітальєри" оплатили їй адвоката.

"Тому що частину коштів на адвокатів для потерпілих ми брали з батальйону, це близько 20 тисяч, а за великі суми – у кого 40 – 60 тисяч – я платила з власних коштів", — пояснила Яна Зінкевич.

Інший скандал із "Госпітальєрами"