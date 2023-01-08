Откуда Иран берет компоненты для дронов-камикадзе: ответ разведки

Иранские дроны, что используют россияне, содержат иностранные, особенно американские компоненты. На самом деле их просто достать на рынке.

Представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий напомнил, что оккупанты используют 2 типа иранских беспилотников. Они действительно содержат иностранные компоненты.

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Скибицкий отметил, что эти беспилотники хорошо сделаны, особенно Mohajer-6. Они похожи на турецкие Bayraktar.

Компоненты легко закупить

Так, дроны Mohajer-6 и Shahed изготавливают из элементов и компонентов, поступающих из разных стран. Например, из США и Японии, а также из многих европейских стран, включая Австрию и, возможно, даже Италию.

Компоненты можно легко купить на открытом рынке. Кроме того, дроны легко собираются. Об этой проблеме сообщили всем вовлеченным странам, попросив их больше не продавать эти компоненты. Также роль играются санкции.

Россия еще может атаковать дронами

Аналитики у американского Института по изучению войны предупредили, что у врага достаточно дронов, чтобы совершить несколько массированных атак.

В то же время есть данные, что россияне уже израсходовали 88% запасов беспилотников, полученных от Ирана. Однако Тегеран должен передать России еще 1000 таких дронов. Это подразумевает контракт между двумя странами.