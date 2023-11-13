Россия здесь ни при чем: откуда на израильской технике буква "V"

Израиль продолжает борьбу с боевиками ХАМАС. В сети появляются видео боев. Так, на одном из израильских танков была видна буква "V", которую и российские оккупанты используют для маркировки своей техники.

Военный эксперт с Израиля Давид Шарп специально для 24 Канала объяснил значение этой буквы на израильской технике. Ничего общего с Россией у нее нет.

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Древняя традиция

Известно, что российская армия использует буквы "V", "Z" и другие для маркировки своей техники. Именно буква "V" была на израильском танке в одном из видео. По словам Давида Шарпа, это не имеет ничего общего с вражеской армией страны-оккупанта.

Давид Шарп о маркировке израильской техники: смотреть видео

В отличие от России, маркировка, в частности, буквой "V" техники в Израиле существует давно. То есть это тактические знаки многолетней давности. Они несут определенную информацию внутри подразделения.

"Это многолетняя традиция тактических знаков, обозначающих ту или иную конкретику в рамках подразделения. Нет политического умысла. Это исключительно военный аспект. Так получилось, что рисунок "V" выглядел удобным и понятным с визуальной и практической точки зрения. Это даже не традиция, а практика. Не стоит видеть негативную связь с российской армией", – объяснил военный эксперт.

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