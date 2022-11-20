Откуда летела упавшая в Польше ракета: премьер заявил о доказательствах из камер пограничников

20 ноября 2022 , 20:01
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Источник:

"Польское радио"

В селе Пшеводов 20 ноября завершили обследование место падения ракеты во время террористической атаки на Украину. Инцидент произошел 15 ноября.

Матеуш Моравецкий – премьер-министр Польши – провел пресс-конференцию во время визита в Финляндию. Там он ответил на вопросы, в частности о падении ракеты.

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Пока в Польше затрудняются ответить, откуда летела ракета.

Мы этого не знаем. Пусть над этим работают специалисты, следователи. Мы пригласили к расследованию экспертов с украинской стороны, а также международных, НАТО, американских. Есть доказательства камер пограничников, но они не показывают со стопроцентной достоверностью, откуда выпустили ракету,
– заявил Моравецкий.

Польша будет собирать доказательства. Для того чтобы сделать выводы, нужно время.

Варшава стремится к тому, чтобы расследование было максимально прозрачным.

Инцидент в селе Пшеводув

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Автор: Мар'яна Бекало