Во время конкурсов на должности и квалификационного оценивания немало судей рассказывали фантастические истории о том, откуда у них роскошные квартиры, украшения и дорогие кастрюли.

НЕчесть недели

Другие же наоборот пытались объяснить, как выживают на официальную зарплату, добираются за сотни километров в суд, в котором работают, на автобусе или на машинах родственников, которые просто взяли поехаться. Подробнее – в видеоблоге "Честь и НЕчесть" на 24 канале.

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5 квартир и огромный дом сбережения со времен СССР

Лариса Иванова – бывшая судья Высшего хозяйственного суда и нынешний член Высшего совета правосудия.



Судья Лариса Иванова / Фото PROSUD

На конкурсе в Верховный суд она пояснила, что 5 квартир суммарной площадью более 320 квадратов в Киеве и "небольшой" садовый дом площадью 409 квадратных метров приобрела за валюту, которую заработала еще с советских времен.

Она якобы работала кочегаркой в Германии, где получала бесплатные пайки, а еще собирала клубнику.

Эти сказки не убедили Общественный совет добропорядочности, который принял отрицательное заключение по Ивановой. Поэтому судья сама снялась с конкурса.

Судья, которая трижды солгала о своих доходах

А вот другая кандидатка, Ольга Ступак, не побоялась вывода ГРД и своих разоблачений лжи и таки стала судьей Верховного Суда. Хотя ее объяснения были не менее фантастическими.

Дом под Киевом, в котором проживает судья с семьей, принадлежит ее свекрови. 76-летняя Екатерина Ступак будто бы приобрела новый дом площадью 380 квадратов за доходы, полученные от продажи ягод на рынке.



Роскошный дом, в котором живет Ступак, записан на свекровь / Коллаж 24 канала

А еще судья сказала, что не знает, как полученная ею в 2012 году квартира в Киеве была выведена из перечня служебных. Во время собеседования Ступак заявила, что это произошло без ее ведома и обращения. Однако судья продолжает пользоваться жильем и может в любой момент его приватизировать.

Члены ГРД нашли доказательства того, что Ступак солгала. Это – заявление о выводе квартиры из перечня служебных, которое Ступак вроде не писала. Поэтому они подали жалобу в Высший совет правосудия, чтобы судью привлекли к ответственности за нарушение норм судейской этики.

18 мая Вторая дисциплинарная палата ВРП подтвердила, что во время конкурса в Верховный суд Ольга Ступак трижды сказала неправду. Но докладчик по делу Николай Худик предложил не наказывать судью.

Мол, она просто забыла, как получила право на приватизацию более 100 квадратов столичной недвижимости. И у ВСП нет доказательств преднамеренных действий судьи. Хотя все указывало на то, что судья сознательно солгала.

Однако, члены ВРП не захотели рассматривать доказательства, которые бы доказывали вину Ступак, и отказали в удовлетворении всех ходатайств истца о вызове свидетелей, которые могли бы их предоставить.



Премию "НЕчесть недели" получили судьи Второй дисциплинарной палаты ОРУ

Также ВРП отказалась обеспечить трансляцию заседания, хотя член ГРД из Харькова физически не мог прибыть на заседание, потому что из-за карантина в то время не ходили поезда.

То есть Худик, Блаживская, Прудивус и Артеменко сделали все, чтобы оправдать судью на фактически закрытом заседании. Тем самым дали сигнал другим судьям: "врите дальше, сколько хотите. Мы вас не накажем".

23 июня решение Худика и "Ко" должны пересмотреть в ВРП. Но заседание отложили. Кстати, Ольга Ступак на заседание не явилась. Она даже возражения не написала, настолько уверена в своей безнаказанности. Легализует ли ВРП ложь судьи Верховного суда – узнаем вскоре.

А пока премию " НЕчесть недели" получают члены Второй дисциплинарной палаты ВРП Николай Худик, Оксана Блаживская, Игорь Артеменко и Олег Прудивус.

Честь недели

Пока члены ВРП помогали легализировать ложь Ольги Ступак, другая судья Верховного суда встала на защиту правды. Нашим постоянным зрителям уже хорошо известна история судьи из Полтавы Ларисы Гольник. Она заявила о попытке подкупа по делу, которое рассматривала.

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В 2017 году судья Гольник несколько раз обращалась к НАПК с просьбой защитить ее как изобличителя коррупционного преступления. Председатель ее суда Александр Струков не только морально давил на Гольник, но и препятствовал ее участию в заседаниях по коррупционному делу.

Когда ониа туда ходила, фиксировал "прогулы", не давал отпуск, уменьшал зарплату и даже подал дисциплинарную жалобу на Гольник, из-за которой она не смогла принять участие в конкурсе в Антикорсуд.

Закон о предотвращении коррупции защищает обличителей коррупции от преследования и давления со стороны руководителей. А действия Струкова в отношении Гольник имели все признаки преследования.



Судья Лариса Гольник / Фото Украинский кризисный медиа-центр

Результаты проверки в НАПК подтвердили многочисленные случаи нарушения прав Гольник. Более того, Нацагенство обратилась с предписанием к Высшему совету правосудия, в котором просило привлечь Струкова к дисциплинарной ответственности.

Конечно, сам Струков этому решению возмутился и подал иск в суд. Он заявлял, что Гольник не является изобличителем, потому что у нее нет ни одного документа от НАПК о получении такого статуса.

11 июня судьи Кассационного административного суда в составе Верховного суда отклонили иск Струкова полностью. Они отметили, что его заявления являются безосновательными и подтвердили, что Гольник является изобличителем коррупции.

Докладчицей по делу была судья Мирослава Билак. Накануне она приняла еще одно заслуживающее уважения решение: защитила право общественности на информацию об увольнении недобропорядочных судей.



Премию "Честь недели" получила судья Мирослава Билак

Еще в апреле фонд DEJURE обратилась к ВРУ с просьбой предоставить список всех судей, которые не прошли квалификационного оценивания и должны быть уволены, а еще список тех кого ВРП реально уволила.

За 2 года квалификационного оценивания его не прошел всего 171 судья. Однако до сих пор ВСП уволил лишь 43 из них, а по остальным или затягивает рассмотрение представления, чтобы дать возможность сбежать в отставку, или вообще отказывается их увольнять.

Конечно, в ВРП не захотели предоставлять полную информацию об уволенных и отмазанных, поэтому мы подали иск в суд. Коллегия судей во главе с Билак признала отказ ВРП в предоставлении такой информации незаконноым и обязала предоставить все запрашиваемые данные DEJURE.

Премию " Честь недели" получает судья Кассационного административного суда в составе Верховного суда Мирослава Билак за защиту судьи-изобличителя и право на доступ к публичной информации.

Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фундация DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очищения судейских рядов.