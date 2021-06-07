Советник Зеленского объяснил, откуда взялись слухи о якобы отказе Байдена от встречи

В украинском информационном пространстве начали распространяться слухи о том, что Белый дом передумал приглашать Владимира Зеленского в Вашингтон после смены руководства "Нафтогаза". Советник президента Украины по сотрудничеству с США назвал это заявление "пустой сенсацией из ничего".

В комментарии 24 каналу советник Зеленского Энди Мак отметил, что такое предположение распространило американское издание со ссылкой на неподтвержденный анонимный источник.

Больше об этом Белый дом передумал приглашать Зеленского после смены руководства "Нафтогаза", – СМИ

Мак заявил, что это никогда не имело какого-либо официального подтверждения.

Этого никогда не было в государственной или непубличной коммуникации между нашими государствами на любом уровне. Тем более через 2 дня после изменений в "Нафтагозе" госсекретарь США Блинкен официально заявил об официальном визите в Киев и этот визит успешно состоялся,

– сказал Энди Мак.

Однако ряд СМИ, по словам Мака, поставили это в заголовки, ведь ситуация выглядит скандально. Он также сообщил, что информацию о якобы нежелании Байдена встречаться с Зеленским уже опровергли "лучшим из возможных способов".

"Во время разговора президентов Украины и США Джо Байден пригласил Владимира Зеленского посетить в июле Вашингтон. Это демонстрирует стопроцентную конструктивность отношений между нашими государствами и отсутствие каких-либо препятствий для контактов двух лидеров, которые периодически "вбрасываются" в украинские медиа и распространяются там", – подытожил Мак.

Главные тезисы из разговора Зеленского и Байдена

Лидер США отметил, что он "твердо будет отстаивать суверенитет Украины " на встрече с Владимиром Путиным в Женеве, которая должна состояться 16 июня.

" на встрече с Владимиром Путиным в Женеве, которая должна состояться 16 июня. Политики говорили об энергетическом сотрудничестве и газопроводе "Северный поток-2". В этом контексте Джо Байден заверил в гарантиях безопасности со стороны США.

В то же время Владимир Зеленский подробно рассказал о прогрессе Украины на пути реформ и наших решительных планах относительно деолигархизации.