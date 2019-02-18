Откуда Пенсионный фонд берет деньги на выплату пенсий

Деньги на пенсии в Украине Пенсионный фонд берет как из собственных поступлений, так и за счет дотаций из государственного бюджета. Правда сегодня, все выплаты они осуществляют собственными силами, то есть не берут дополнительные дотации из бюджета.

Как заверил министр социальной политики Андрей Рева в эфире Oboz TV, сегодня Пенсионный фонд платит пенсии не за счет того, что дотирует государственный бюджет, а за счет собственных поступлений.

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"И таким образом, любой рост пенсий сегодня имеет здоровый естественный характер, то есть люди получают более высокую заработную плату, идут увеличенные отчисления от их зарплаты, и соответственно растет пенсия", – добавляет чиновник.

По его словам, пенсия растет, не такими темпами, какими бы хотело правительство. Но это те средства, которые Пенсионный фонд не берет из бюджета дополнительно, не принимает международную финансовую помощь. Это то, что заработывают украинцы и отчисляют с зарплат, утверждает он.

"Если мы хотим сегодня больше, чем то, что поступает в Пенсионный фонд, следовательно надо увеличивать дотации из бюджета. Если мы увеличим дотации из бюджета, тогда мы будем недостраивать дороги, школы больницы, недофинансируем социальную сферу", – говорит министр.

Он отметил, что тот путь, которым сегодня идет Украина, является естественным. Он реально учитывает возможности, которые сегодня есть в бюджете и в Пенсионном фонде в частности.

Рева добавляет, что сейчас чистый дефицит пенсионного фонда составляет 29 миллиардов гривен, то есть то, что не хватает на покрытие государственных расходов: доплаты, надбавки, которые предусмотрены законом. Дело в том, что Пенсионный фонд выплачивает не только чистые пенсии. В Кабмине, со своей стороны, выделили 167 миллиардов гривен дотаций на покрытие этого дефицита.

Андрей Рева также объяснял, как будет происходить индексация пенсий. По его словам, повышение уровня пенсионных выплат коснется всех категорий пенсионеров и никаких исключений не предусмотрено.