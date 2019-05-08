Красный мак – что символизирует этот цветок в День памяти и примирения

Красный мак уже пятый год в Украине является символом памяти жертв войны. Он пришел к нам вместо желто-черной ленты, империалистического символа, который навязывала Россия. На Западе красный мак используют как символ скорби почти сотню лет. История у этого символа тоже интересная.

Откуда взялся символ красный мак

Мак как символ появляется в поэзии времен Первой мировой войны. В 1915 году канадский военный врач Джон Мак-Крей написал стихотворение "В поле Фландрии" – там рассказал о красных маках, выросших на могилах солдат. Произведение вдохновило американскую гуманистку Миону Майкл украсить маком свою одежду, чтобы почтить память погибших.

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В 1920 году Американский легион принял маки как официальный символ. Уже через год они стали эмблемой Королевского Британского легиона. Он и начал акцию в поддержку ветеранов, которая в Великой Британии происходит ежегодно. Каждый благотворитель получает красный бумажный мак и прикалывает его к своей одежде. Сейчас цветы на лацканы цепляют на территории бывшей Британской империи. Таким образом почтили память погибших во всех вооруженных конфликтах с 1914-го года.

Красный мак в Украине

В Украине мак имеет символическое значение еще с казацких времен. Этот цветок, верили, вырастал там, где погибали казаки, защищая родную землю. С маков плетут венки. Их традиционно вышивают на рушниках и рубашках.

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С весны 2014 года, учитывая российскую агрессию, Украина начала понемногу отказываться от советского идеологического наследия, а красный мак стал олицетворять трагедию Второй мировой, в которой погибли миллионы украинцев. Стилизованно оформил символ харьковский дизайнер Сергей Мишакин. С одной стороны это цветок мака, с другой — кровавый след от пули. Такая символика должна предостерегать каждого от повторения войны.

Начиная с 2015-го года победу над нацизмом в Европе Украина решила отмечать в духе памяти и примирения, а не традиционного совкового культа войны. Поэтому отказалась и от скандальной георгиевской ленты, которую на постсоветском пространстве активно используют с 2005 года. Кстати, она до Второй мировой войны никакого отношения не имеет - появилась в Российской империи еще при Екатерине 2. А сейчас она является своеобразным опознавательным знаком российских террористов.

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