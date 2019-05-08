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      Червоний мак – що символізує ця квітка у День пам'яті та примирення

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      Червоний мак – що означає мак як символ України в День пам'яті та примирення
      Червоний мак – символ пам'яті / Телеканал новин "24"

      Червоний мак вже п'ятий рік в Україні є символом пам'яті жертв війни. Він прийшов до нас замість жовто-чорної стрічки, імперіалістичного символу, який нав'язувала Росія. На Заході червоний мак використовують як символ скорботи майже сотню років. Історія у цього символу теж цікава.

      Звідки взявся символ червоний мак

      Мак як символ з'являється в поезії часів Першої світової війни. У 1915 році канадський військовий лікар Джон Мак-Крей написав вірш "У полі Фландрії" – там розповів про червоні маки, що виросли на могилах солдатів. Твір надихнув американську гуманістку Міону Майкл прикрасити маком свій одяг, аби вшанувати пам’ять загиблих.

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      У 1920 році Американський легіон прийняв маки як офіційний символ. Уже через рік вони стали емблемою Королівського Британського легіону. Він і започаткував акцію на підтримку ветеранів, яка відбувається щороку у Великобританії. Кожен благодійник отримує червоний паперовий мак і приколює його до свого одягу. Зараз квіти на лацкани чіпляють на теренах колишньої Британської імперії. У такий спосіб вшановують пам'ять загиблих у всіх збройних конфліктах з 1914-го року.

      Червоний мак в Україні

      В Україні мак має символічне значення ще з козацьких часів. Тоді вірили, що ця квітка виростала там, де гинули козаки, обороняючи рідну землю. З маків плетуть вінки. Їх традиційно вишивають на рушниках та сорочках.

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      З весни 2014 року, з огляду на російську агресію, Україна почала потрохи відмовлятися від радянської ідеологічної спадщини, а червоний мак став уособлювати трагедію Другої світової, у якій загинули мільйони українців. Стилізовано оформив символ харківський дизайнер Сергій Мишакін. З одного боку це квітка маку, з іншого — кривавий слід від кулі. Така символіка має застерігати кожного від повторення війни.

      Починаючи з 2015-го року перемогу над нацизмом у Європі Україна вирішила відзначати у дусі пам'яті та примирення, а не традиційного совкового культу війни. Відтак, відмовилась і від скандальної георгіївської стрічки, яку на пострадянському просторі активно використовують з 2005 року. До речі, вона до Другої світової війни жодного стосунку не має – з'явилася у Російській імперії ще за Катерини ІІ. А нині вона є своєрідним розпізнавальним знаком російських терористів.

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      Теги: Новини України 9 травня Історія День Перемоги
      Джерело: Телеканал новин "24"
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