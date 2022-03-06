В отличие от Путина, у нас есть видеодоказательства: как Россия фейками хочет победить Украину

На российскую армию во время войны против Украины работают не только военные, но и пропагандисты. И оккупанты активно используют фейки, не имеющие никакого подтверждения.

В первые дни войны россияне бравурно отчитывались о том, как их "спецоперация" проводится успешно, "потерь нет" и что их в Украине едва ли не с цветами встречают как "освободителей". На самом деле все оказалось совсем не так, и уже с первых дней оккупанты встретились с большим сопротивлением – как от украинских военных, которые уничтожали живую силу врага и технику, так и от мирного населения.

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Украинцы активно начали сообщать о потерях российских войск в Украине. Оккупанты решили на это ответить своими фейками.

"Технология путинской пропаганды – это делать симметричные вбросы. Например, Украина сообщает, что российская армия разбомбила 25-й лицей в Житомире. Эти кадры облетели весь мир. После этого оккупанты через свои пропагандистские ресурсы делают симметричное сообщение, якобы Украина разбомбила школу в Донецке. Доказательств этому нет", – рассказал журналист Сергей Лещенко.

То же касается и потерь в технике.

"Украина сообщает – сбиты четыре российских самолета, показывает пилотов. После этого российская пропаганда говорит – сбиты украинские четыре самолета. Но, в отличие от Путина, у нас есть видеодоказательства", – отметил Лещенко.

В качестве примера он приводит ситуацию со сбитым российским военным вертолетом. На видео попало, как ракета "Стингер" попадает в него. Известно, какой украинский военный сбил вертолет – служит с 2014 года в бригаде "Черных запорожцев". А также кто снял это видео.

Видео сбивания российского вертолета

"Мы можем, в отличие от российской пропаганды, доказать, что это российский боевой вертолет, который был уничтожен ВСУ. Чтобы объяснить свои потери, они пытаются рассказывать абсолютную чепуху. Например, о том, что Украина свои видео делает не в реальной жизни, а на видеосимуляторе", – рассказал Лещенко.

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