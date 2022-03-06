У перші дні війни росіяни бравурно звітували про те, як їх "спецоперація" проводиться успішно, "втрат немає" і що їх в Україні мало не з квітами зустрічають як "визволителів". Насправді все виявилося зовсім не так, і вже з перших днів окупанти зустрілися з чималим опором – як від українських військових, які знищували як живу силу ворога, так і техніку, так і мирного населення.

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Українці ж активно почали повідомляти про втрати російських військ в Україні. Окупанти вирішили на це відповісти своїми фейками.

"Технологія путінської пропаганди – це робити симетричні вкиди. Наприклад, Україна повідомляє, що російська армія розбомбила 25-й ліцей в Житомирі. Ці кадри облетіли весь світ. Після цього окупанти через свої пропагандистські ресурси роблять симетричне повідомлення, мовляв, Україна розбомбила школу в Донецьку. Доказів цьому немає", – розповів журналіст Сергій Лещенко.

Те ж стосується і втрат у техніці.

"Україна повідомляє – збито чотири російські літаки, показує пілотів. Після цього російська пропаганда каже – збито українські чотири літаки. Але, на відміну від Путіна, у нас є відеодокази", – зазначив Лещенко.

Як приклад він наводить ситуацію зі збитими російським військовим гелікоптером. На відео потрапило, як ракета "Стінгер" влучає в нього. Відомо, який український військовий збив вертоліт – він служить з 2014 року в бригаді "Чорних запорожців". А також хто зняв це відео.

Відео збиття російського гелікоптера



"Ми можемо, на відміну від російської пропаганди, довести, що це російський бойовий гвинтокрил, який був знищений ЗСУ.

Щоб пояснити свої втрати, вони намагаються розповідати абсолютні нісенітниці. Наприклад про те, що Україна свої відео робить не в реальному житті, а на відеосимуляторі", – розповів Лещенко.

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