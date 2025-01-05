Бои на Курщине отличаются от боев в Донецкой области: в чем главное преимущество для ВСУ

Характер боевых действий в Донецкой и Курской областях существенно отличается. Ключевое отличие заключается в том, что в Курской области России действия украинских войск ничто не сковывает.

В то же время на украинской территории Силы обороны выполняют довоенную задачу. Об этом 24 Каналу сказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

Читайте также После уничтожения батальона пехоты солдат КНДР и России: что происходит на Курском направлении

Особенность боев на Курщине и Донетчине

Основные задачи Вооруженных Сил Украины в Донецкой области – сдерживать врага на рубежах, не отдать ему территории и нанести максимальные потери в живой силе и технике.

Впрочем, эти задачи противоречат друг другу относительно способов их выполнения. То есть для нанесения максимального ущерба нужна маневровая война, а для сдерживания обороны – позиционные боевые действия,

– отметил Лакийчук.

По его словам, внутренние разногласия усложняют характер боевых действий. В то же время в Курской области России украинские войска не сковывают эти ограничения.

Нам безразлично на Ивановку, Петровку, или Сидоровку – задача Вооруженных Сил Украины на Курском направлении сковать максимальную численность вражеских сил и резервов и нанести противнику значительные потери в живой силе, технике и тому подобное. У нас нет ограничений. Если надо, мы отступим. Надо – продвинемся. Все определяется тактической необходимостью,

– сказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI".

На Курщине продолжается самая сложная форма войны – маневровые боевые действия как с российской стороны, так и с украинской. Поэтому очередной рейд украинских подразделений имеет целью сковать врага, оттянуть его с основных направлений и нанести ему максимальные потери.

К слову, минобороны России отреагировало на наступление ВСУ в Курской области. У врага называют эти действия "контратакой" и утверждает об уничтожении украинской техники артиллерией и авиацией.