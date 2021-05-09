Драка и запрещенная атрибутика: как отмечают День победы в городах Украины – фото, видео
В Украине 9 мая отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне. В городах проходят мероприятия чествования – люди кладут к монументам цветы. Однако день не проходит без нарушений – полиция выявляет людей с запрещенной атрибутикой, а в Одессе сторонники России устроили драку с правоохранителями.
Источник:24 канал
О том, как проходит 9 мая в украинских городах, какие нарушения фиксируют, читайте в материале.
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Киев
В столице торжества проходят на площади Славы. Люди кладут там цветы на могилу Неизвестного солдата.
Утром День победы почтил и Владимир Зеленский – возложил цветы к Вечному огню. В церемонии также принял участие спикер парламента Дмитрий Разумков.
Зеленский возложил цветы к Вечному огню / Фото Офиса Президента
Некоторые приходят в парк с запрещенной символикой – георгиевскими лентами, советскими значками, хотя на входе людей проверяет полиция.
В парке создали атмосферу советского праздника – с красными флагами, "ветеранами" в орденах и советской музыкой. Некоторые люди пришли на мероприятие с портретами погибших во Второй мировой войне родственников.
В полиции сообщили, что составили админпротокол на парня, который использовал нацистское приветствие во время мероприятий.
Люди принесли с собой музыку / Фото – Ярослава Жуковская, "Общественное радио"
Харьков
По информации "Суспільного", утром 9 мая тысячи людей пришли к Мемориалу Славы, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне. Люди начали собираться еще в 08:00. Большинство из них – в защитных масках, однако на площадке перед аллеей дистанции не соблюдают.
Исполняющий обязанности городского главы Игорь Терехов, который тоже присутствовал на чествовании, отметил важность соблюдения карантина, однако сам был без маски.
В официальной части чествования принимают участие ветераны, представители ветеранских организаций, городской власти, бюджетных организаций, духовенства.
В Харькове к Мемориалу Славы пришли тысячи людей / Фото "Суспільного"
Большинство людей было в масках, однако дистанции не соблюдали / Фото "Суспільного"
Кроме того, в городе состоялся автопробег с красными флагами и символикой ОПЗЖ: колонна стартовала от стадиона "Металлист" и примерно в 10:00 прибыла к Мемориалу Славы в Лесопарке.
В первых рядах колонны во главе с депутатом Харьковского горсовета от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Андреем Лесиком находилась также обвиняемая в сепаратизме харьковская коммунистка Алла Александровская.
Самого Лесика несколько минут не пропускали к мемориалу, пока он не надел маску.
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Одесса
Сотни местных жителей пришли к памятнику Неизвестному матросу в парке Шевченко, стелы "Крылья победы" на площади 10 Апреля, на мемориал 411-й береговой батареи, чтобы возложить цветы.
Многие держат в руках портреты своих предков, участвовавших в боевых действиях, но организованного шествия не было. Кроме того, в городе проходят несколько автопробегов.
Порядок в Одессе обеспечивают более 1 300 полицейских и национальных гвардейцев.
Правоохранители напоминают о необходимости соблюдать карантинные ограничения и о запрете на демонстрацию Коммунистической и национал-социалистической символики.
В Одессе люди кладут цветы, чествуя День победы / Фото "Думская"
Одесситы массово чествуют 9 мая / Фото "Думская"
На мероприятии выступил оркестр / Фото "Думская"
Без инцидентов не обошлось – примерно в 12:00 на Аллее славы произошла потасовка между сторонниками России и полицейскими. Правоохранители попросили их убрать портрет Жукова с георгиевской лентой.
Затем 6 участников драки задержали. Полиция составила 1 протокол по статье об изготовлении и пропаганде георгиевской ленты, 2 – за мелкое хулиганство, 2 – за неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского и 1 – за нарушение правил карантина.
Также там задержали провокаторов, которые кричали: "Одесса – русский город".
Драка в Одессе между сторонниками России и полицией: видео
Днепр
В Днепре местные жители пришли для чествования 9 мая возле памятника Славы.
Там, как пишет "Суспільне" со ссылкой на слова начальника полиции Днепропетровщины Владимира Богоноса, зафиксировали случаи использования запрещенной символики.
В частности, во время возложения цветов полиция заметила мужчину с георгиевской лентой на сумке. Снимать запрещенную символику он отказался. Комментировать ситуацию он также не захотел, объяснив это незнанием украинского.
В Днепре у мужчины была запрещенная атрибутика / Фото "Суспільне"
Николаев
По словам заместителя главы полиции Николаевщины Александра Фацевича, в области открыли дело из-за распространения коммунистической символики.
Местная жительница на крыше дома закрепила флаг красного цвета с коммунистической символикой и установила 2 фотографии с георгиевской лентой.
Житомир
В Житомирской области на территории предприятия "Автомир" на флагштоке одним из работников был размещен флаг красного цвета с коммунистической символикой. Полиция открыла дело.
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