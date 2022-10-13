Украина может отменить безвиз с Беларусью: в ГПСУ рассказали условия въезда для белорусов

Украина может отменить безвизовый режим с Беларусью. В то же время гражданам этой страны существенно сложнее попасть в Украину, в том числе из-за того, что граница между странами полностью закрыта еще с начала российского вторжения.

Об этом в комментарии 24 каналу рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко. Украинская граница со стороны Беларуси закрыта для всех иностранцев, в том числе и для белорусов. Однако для украинцев есть исключения.

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Через границу с Беларусью могут въехать украинцы

Андрей Демченко отметил, что пропускные пункты на границе с Беларусью делают исключения только для граждан Украины, желающих вернуться домой.

Граждане Украины, если они смогут добраться до этих (на белорусской границе – 24 канал) пунктов пропуска, то украинские пограничники обеспечат их возвращение на территорию Украины,

– подчеркнул Демченко.

Речь идет обо всех пропускных пунктах, однако представитель Госпогранслужбы отметил, что для возвращения в Украину нашим гражданам нужно сначала пройти белорусский пункт пропуска. Поэтому спикер ГПСУ отметил, что наиболее реально для украинцев пересечь границу Украины и Беларуси на Волыни. Именно об этом пункте в ответе на петицию упоминал Владимир Зеленский.

Какая ситуация с въездом белорусов в Украину

По словам Андрея Демченко, в начале полномасштабного российского вторжения количество граждан Беларуси, въезжающих в Украину, существенно уменьшилось в том числе и из-за закрытия украинско-белорусской границы. Однако белорусы могут въезжать через пропускные пункты на границе Украины с другими государствами.

Тем не менее, для белорусов, как и для всех иностранцев, действуют общие правила пересечения границы – наличие всех необходимых документов и подтверждение цели поездки в Украину.

Пограничники действуют в пределах своих прав и полномочий и пропускают граждан иностранных государств только при наличии достаточных оснований для пересечения границы – в частности, паспорта и подтверждения цели поездки,

– подчеркнул Демченко.

Украина может отменить безвиз с Беларусью

После начала полномасштабного вторжения России Украина отменила безвизовый режим со страной-агрессором и с 1 июля 2022 года россиянам для въезда в Украину необходимы визы.

С учетом того, что в феврале российская армия наступала на Киевщину с территории Беларуси, с этой территории наносят ракетные и авиационные удары по Украине и запускают беспилотники, украинцы создали петицию о введении визового режима и для граждан Беларуси. Петиция собрала необходимые 25 тысяч подписей.

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию и предложил Кабмину рассмотреть вопрос о введении визового режима с Беларусью.

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