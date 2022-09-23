Чехия не будет предоставлять гумвиз россиянам-уклонистам, а Финляндия допускает запрет на въезд
Источник:ČTK
На фоне полномасштабного вторжения россии в Украину множество стран мира отменили визы для россиян или ввели запрет на въезд. К этому списку присоединились еще две страны.
Чехия не будет предоставлять гумвиз россиянам-уклонистам
Так, Чехия выступила против выдачи гуманитарных виз россиянам, бегущим от объявленной российским президентом мобилизации. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.
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Я понимаю, что россияне бегут от того, что вызвали отчаянные решения путина. Но те, кто убегает из страны из-за того, что не хочет исполнять обязанность, введенную его собственным государством, не отвечает условиям получения гуманитарной визы,
– заявил глава чешского МИД.
Заметим, ранее в Европейской комиссии сообщили, что решение о допуске на свою территорию россиян принимают государства-члены и представители ЕС обсуждают, как будут действовать в ситуации объявления массовой мобилизации.
В Финляндии допускают запрет на въезд россиянам
В то же время финское правительство рассматривает запрет на въезд россиянам.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что "необходимо остановить российский туризм, а также транзит через Финляндию".
Ограничения въезда россиянам: коротко
- 2 сентября Евросоюз принял решение о полной приостановке соглашения об упрощенном визовом режиме с россией.
- Также с 19 сентября россияне больше не смогут заехать в Эстонию, Латвию, Литву или Польшу с целью туризма, спорта или посещения культурных мероприятий.
- Еще для них не будет действовать шенгенская виза, которая есть у жителей страны-оккупанта.
- На данный момент последней сухопутной границей, которой россияне могут воспользоваться, чтобы попасть в Евросоюз, является Финляндия. 21 сентября очередь на границе растянулась более чем на 30 километров. Впрочем, как видим, страна уже рассматривает возможный запрет на въезд.
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