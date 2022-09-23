Чехия не будет предоставлять гумвиз россиянам-уклонистам, а Финляндия допускает запрет на въезд

На фоне полномасштабного вторжения россии в Украину множество стран мира отменили визы для россиян или ввели запрет на въезд. К этому списку присоединились еще две страны.

Чехия не будет предоставлять гумвиз россиянам-уклонистам

Так, Чехия выступила против выдачи гуманитарных виз россиянам, бегущим от объявленной российским президентом мобилизации. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

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Я понимаю, что россияне бегут от того, что вызвали отчаянные решения путина. Но те, кто убегает из страны из-за того, что не хочет исполнять обязанность, введенную его собственным государством, не отвечает условиям получения гуманитарной визы,

– заявил глава чешского МИД.

Заметим, ранее в Европейской комиссии сообщили, что решение о допуске на свою территорию россиян принимают государства-члены и представители ЕС обсуждают, как будут действовать в ситуации объявления массовой мобилизации.

В Финляндии допускают запрет на въезд россиянам

В то же время финское правительство рассматривает запрет на въезд россиянам.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что "необходимо остановить российский туризм, а также транзит через Финляндию".

Ограничения въезда россиянам: коротко

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