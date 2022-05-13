Отмена пошлин на украинские товары в Британии начнет действовать в ближайшие дни, – Свириденко

Пошлины и квоты на товары украинских производителей в Великобритании фактически исчезнут уже в ближайшие дни.

Об этом сообщила первая вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко после встречи с послом Великобритании Мелиндой Симмонс.

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Доступ на внешние рынки является одним из краеугольных элементов украинско-британского сотрудничества. Поэтому мы благодарны Британии за инициативу по отмене тарифов, которая практически начнет действовать уже в ближайшие дни.

– говорит она.

Министр уверена, что сотрудничество Украины и Британии сегодня можно назвать стратегическим, ведь охватывает ряд важных направлений. В первую очередь, речь идет о защите глобальной продовольственной безопасности путем обеспечения транспортировки украинского зерна на мировые рынки.

Не менее важна помощь британских компаний в обеспечении стабильных поставок горючего в Украину,

– подчеркнула Свириденко.

Она добавила, что Великобритания намерена активно участвовать в восстановлении украинской экономики. В ходе встречи обсудили потенциальные структурные изменения, которые помогут нашему государству справиться со всеми вызовами военного времени.

Стороны пришли к согласию в обсуждении важных аспектов гуманитарной поддержки, сотрудничества с UKEF и дальнейшего развития торгового сотрудничества.

Напомним, ранее Свириденко рассказала, что Украина и Польша договорились упростить контроль за импортом и экспортом аграрной продукции между странами.

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