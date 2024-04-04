Накануне Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает отмену статуса "ограниченно годный". В Минобороны объяснили, что будет с военными и военнообязанными, если их признают непригодными.

Заметим, что отмена статуса "ограниченно годный" накладывает определенное обязательство на тех, кто имел такой статус. Но об этом мы расскажем дальше. А начнем с того, что ожидает тех, кого признают непригодными.

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Что будет, если признают непригодными

Согласно разъяснению Министерства обороны, военные, которых признают непригодными после прохождения ВВК, будут уволены с военной службы.

А если мы говорим о военнообязанных, которых по результатам ВВК признают непригодными, исключат с воинского учета.

Это предусматривается законом № 3621-IX, подписанным президентом Украины Владимиром Зеленским и опубликованным 3 апреля. А теперь обратим внимание на обязательства тех, кто ныне считается "ограниченно годным".



В Минобороны разъяснили об отмене статуса "ограниченно годный" / Инфографика Минобороны

Что должны сделать "ограниченно годные"

Как отмечают в Министерстве обороны, отмена статуса "ограниченно годный" не означает, что военный или военнообязанный автоматически получат другой статус – годный или непригодный.

Сам закон № 3621-IX вступит в свою силу через месяц после его публикации. Если быть конкретнее, то с 4 мая 2024 года. И те граждане, которые ранее были признаны "ограниченно годными", должны снова пройти ВВК в течение 9 месяцев – до 4 февраля 2025 года.

Обратим внимание, что правительство после вступления закона в силу имеет 3 месяца, чтобы принять соответствующие нормативно-правовые акты. Они будут определять обновленный перечень заболеваний, которые будут определять пригодность или непригодность к службе в армии.

Если после прохождения ВВК признают пригодными

В случае с военными, они продолжат проходить военную службу.

Если же говорится о военнообязанных, то они могут проходить службу.

Напоследок заметим, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что мобилизованных не отправляют на фронт сразу же. По его словам, многие из них сначала проходят обучение в воинских частях и центрах.

А начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо отметил, что посещение военкомата – не гарант автоматического вступления в ряды ВСУ или немедленного отправления человека на фронт. Он также добавил, что процесс обучения, как правило, длится около месяца.

А глава Кременчугского ТЦК полковник Роман Сушко заметил, что процесс обучения после мобилизации обычно длится от 2 до 3 месяцев.