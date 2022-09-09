И Шенген не поможет: Латвия ограничила въезд для россиян

Россияне все больше начинают ощущать на себе неприязнь цивилизованного мира. Страны одна за другой запрещают им въезд.

Страны Балтии и Польша уже объявляли о том, что закрывают въезд для россиян. Правительство Латвии уже официально приняло решение.

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Правительство Латвии приняло решение об ограничении въезда в Латвию гражданам России, имеющим шенгенские визы,

– об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Ранее Эстония, Литва, Латвия и Польша сообщали, что запрет для россиян вступит в силу уже в ночь с 18 на 19 сентября.

Запрет не будет распространяться на тех, кто едет навестить родственников, а также хочет въехать по гуманитарным причинам.

Отмена виз россиянам

Россияне пользовались упрощенным визовым режимом со странами Евросоюза. То есть они могли путешествовать по цивилизованному миру, параллельно убивая украинцев. В ЕС пока не смогли полностью отменить визы для того, чтобы к ним не приезжали россияне. Есть все шансы, что остановят соглашение об упрощенном визовом режиме.

В Евросоюзе договорились еще раньше о прекращении упрощенного режима выдачи виз для граждан россии. Также страны будут решать, что делать с уже выданными визами. Это произошло после того, как главы МИД стран Евросоюза собрались на двухдневную встречу министров.

Владимир Зеленский замечал, что ограничение возможности пребывания в Европе для россиян – это вопрос не только морали, но и элементарной безопасности, поскольку россия уже неоднократно направляла киллеров в Европу под видом обычных туристов.

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