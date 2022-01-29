Отменили тысячи авиарейсов: в США свирепствует снежная буря
Источник:ABC News
По состоянию на субботу, 29 января, в США отменили более 4 500 авиарейсов. Причиной стала снежная буря, которая свирепствует в 10 штатах. Пока не сообщают, когда возобновят полеты.
В эпицентре непогоды оказались северо-восточные регионы страны. Местные жители жалуются на стильные метели и порывы ветра. Без электричества остались десятки тысяч жилых домов.
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Сложной остается ситуация в таких городах:
- Бостон;
- Нью-Йорк;
- Филадельфия.
Местных жителей попросили отменить путешествия и держаться подальше от автомобильных дорог. Чтобы избежать скопления автомобилей, снег постоянно расчищают.
В то же время спасатели отмечают, что снег сухой. Он наносит меньше разрушений.
Штаты страдают от снежной бури: смотрите видео
Люди страдают из-за снега и сильных порывов ветра: смотрите видео
В Украину идет новый циклон
- Тем временем украинские синоптики предупредили, что в гости двигается новый циклон. Уже в ночь на 30 января в ряде областей прогнозируют порывы ветра и метели.
- Дороги укроет гололед.
- Кроме того, прогнозируют ночные похолодания. В Карпатах обещают вьюги. Температура воздуха опустится до -6...-11 градусов мороза.
- Людей просят быть внимательными и осторожными и не подвергаться опасности.